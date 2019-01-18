Еременко – 12-й игрок в истории, перешедший из «Спартака» в «Ростов»

Полузащитник Роман Еременко сегодня подписал контракт с «Ростовом». В первой части сезона 31-летний игрок выступал за «Спартак».

Финн стал 12-м футболистом в истории, перешедшим из московского клуба в ростовский.

Ранее в «Ростов из «Спартака» переходили (включая аренду) нападающий Михайло Пьянович (2007 год), полузащитник Александра Павленко (2009), вратари Стипе Плетикоса (2011), Сергей Песьяков (2012, 2017) и Николай Заболотный (2012), хавбеки Александр Шешуков (2012) и Джано (2013), нападающий Артем Дзюба (2013, 2015), защитники Владимир Гранат (2016) и Евгений Макеев (2017), полузащитник Александр Зуев (2017).