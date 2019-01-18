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    Еременко – 12-й игрок в истории, перешедший из «Спартака» в «Ростов»

    Полузащитник Роман Еременко сегодня подписал контракт с «Ростовом». В первой части сезона 31-летний игрок выступал за «Спартак».

    Финн стал 12-м футболистом в истории, перешедшим из московского клуба в ростовский.

    Ранее в «Ростов из «Спартака» переходили (включая аренду) нападающий Михайло Пьянович (2007 год), полузащитник Александра Павленко (2009), вратари Стипе Плетикоса (2011), Сергей Песьяков (2012, 2017) и Николай Заболотный (2012), хавбеки Александр Шешуков (2012) и Джано (2013), нападающий Артем Дзюба (2013, 2015), защитники Владимир Гранат (2016) и Евгений Макеев (2017), полузащитник Александр Зуев (2017).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2019 13:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 18 января 2019, 19:27

      а как же Паршивлюк

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Пастырь 18 января 2019, 21:06

      Он спартаковец, но пришёл из "Анжи". Список не полный и не корректный. Ниже парни об этом отметились. А чего здесь ещё можно ожидать ?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 18 января 2019, 19:04

      Хороший переход.
      Мои поздравления Ростову.
      Добрый трансфер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2919

      Play 18 января 2019, 18:36

      И это только прямые переходы Спартак -> Ростов, а сколько ещё было спартаковцев, кто приходил транзитом через другие клубы - Паршивлюк, Кудряшов, Торбинский, Ребко, Джанаев...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 17:56

      И первый,кто наркоманит

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28515

      JTherry 18 января 2019, 16:53

      целую команду укомплектовали)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 18 января 2019, 16:52

      Валера ненужных не берёт

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 18 января 2019, 14:50

      Хочется, чтоб редакция подсчитала: Сколько из Ростова в Зенит попереходило людей!))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > geroin161 18 января 2019, 14:57

      Да у них туговато с подсчетом.Они даже Гулиева в этот список не внесли.

      5
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Yurok161 18 января 2019, 16:13

      Гулиев не провел ни одного матча за основу СМ. Видимо, этим руководствовались. По сути, он перешел в "Ростов" из СМ-2.

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 января 2019, 14:02

      А Гулиев?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2019, 13:50

      В.КарпИн сам бывший и трудоустраивает бывших игроков...

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