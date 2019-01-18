Моуринью: «Принадлежу к категории успешных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти»

Мне кажется Гвардиолу рано включил... Всеж таки только в мешках свой класс показывал!
Хотя сейчас по другому ЛЧ не взять...
Португальский специалист Жозе Моуринью высоко оценил свою работу с командами, которые он тренировал.
«Очень легко – играть хорошо и не побеждать, продвигать идеи без результата. Люди, которые побеждают и делают это непрерывно – это другое дело. Потому что есть те, кто побеждает один раз, а затем исчезает.
Я же принадлежу к категории тренеров с успешной карьерой, таких как Гвардиола и Анчелотти«, – приводит слова 55-летнего специалиста сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- За 18 лет тренерской карьеры Моуринью выиграл две Лиги чемпионов, Лигу Европы, Кубок УЕФА и восемь чемпионских титулов в Португалии (2), Англии (3), Италии (2) и Испании (1).
- Он работал с «Бенфикой», «Лейрией», «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».