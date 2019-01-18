Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Принадлежу к категории успешных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти»

    Португальский специалист Жозе Моуринью высоко оценил свою работу с командами, которые он тренировал.

    «Очень легко – играть хорошо и не побеждать, продвигать идеи без результата. Люди, которые побеждают и делают это непрерывно – это другое дело. Потому что есть те, кто побеждает один раз, а затем исчезает.

    Я же принадлежу к категории тренеров с успешной карьерой, таких как Гвардиола и Анчелотти«, – приводит слова 55-летнего специалиста сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 11:39
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 18 января 2019, 15:38

      Мне кажется Гвардиолу рано включил... Всеж таки только в мешках свой класс показывал!
      Хотя сейчас по другому ЛЧ не взять...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > panmon 18 января 2019, 18:02

      Барса и Бавария по-вашему мешки? Зашибись.
      Сейчас реально есть только один клуб-выскочка - РБ Лейпциг, созданный в 2009 году и благодаря исключительно деньгам спонсора, уже сейчас находится в элите Бундеслиги. И то, деньгами они не швыряются, а умело распоряжаются - грамотный подбор тренеров, ставка на раскрытие молодёжи и т.п. Очень полезная для развития футбола в целом политика.
      Если копнуть глубже, то ПСЖ и Сити имеют весьма богатую историю, а это то, в чём постоянно упрекают клубы в подобных ситуациях. У ПСЖ - 14 внутренних трофеев было до прихода шейхов - в т.ч. и 2 чемпионства, победы в кубках. Были и международные успехи, например, Победа в Кубке Кубков. За ПСЖ раньше играли Веа, Жинола, Паулета, Роналдиньо.
      Тем более в современном мире капитализма винить кого-то за трату их собственных денег - это как-то странно, если не смешно. Пора бы уже отходить от этих дешёвых ярлыков вроде "мешок".
      Ну а по поводу Гвардиолы,то в отличии от Жозе, все 3 команды с которыми он работал выглядели по-разному, и были успешны, у Пепа есть новаторская жилка, а у Жозе гнёт одну линию уже незнамо сколько лет, которая уже потеряла свою эффективность, а он всё никак этого вкупить не может на старости лет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Cules2013 21 января 2019, 14:00

      Конечно мешки. Это команды которые могут купить кого угодно или уже весь состав из игроков которых хотят купить друге за большие деньги.
      Команды Гвардиолы?
      Барса взлетела из-за игроков, это и так понятно. Гвардиола не испортил ничего, это правда
      Бавария как была победителем лиги так и осталась. В ЛЧ ничего нового не показала, что доказывает что тренер из него средний.
      МС был плох после прихода Гвардиолы, но преобразился через сезон. Тут надо отдать должное тренеру (ну и покупки были под стать)... Фактически первая команда которая открывает Пепа как тренера
      Моуриньо выжимает из команды максимум как только приходит. Поэтому он менее успешен при долгой работе в клубе. Но ЛЧ с Порту и Интером - это не с Барселоной...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > panmon 21 января 2019, 15:12

      Можно каждое слово оспорить, но больно это долго и длинно.
      Ну вот, например, "Барселона взлетела из-за игроков?"
      - Покажите мне топ-команду, которая "взлетела" в турнирной таблице" с посредственными игроками? Не середняка, который стал калифом на час, а серьёзный клуб стабильно побеждающий. Зато примеров, когда топ-клуб с супер-крутым составом проваливался - полным-полно. Например, Реал при Моуриньо. Да и МЮ явно не блистал при куче денег выкинутых на трансферы. Это типичная примитивная логика, типа "Барса и без тренера играть может". Это чушь полная.
      - Райкард оставил Барсу в тяжелом кризисе, сильнее, чем сейчас он у Реала к примеру. Именно Гвардиола поднял команду снова на вершину, при нём многие раскрылись, кто-то переживал новую молодость.
      - Ничего нового тактически? Ой не смешите, Гвардиола дал Барсе едва ли меньше, чем тот же Кройф. Именно по барселонской схеме уже многие годы играет сборная Испания, а аналитики говорят, что её внедряет в игру сборной Германии Лёв, особенно с приходом в Бундеслигу Пепа.
      - В Порту и Интере был очень сильный состав. Очень.
      У вас сугубо субъективное мнение почитателя таланта Моуриньо. А о Гвардиоле вы знаете понаслышке, видимо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Cules2013 21 января 2019, 15:46

      Тактика которую придумал и внедрил в Барсе Гвардиола дала результат из-за супер игроков, которые в то время были в клубе (да и сейчас почти все есть)
      0 новых идей в Баварии и несколько сезонов невзрачной игры (игроки не подошли к тактике, а изменить ее не удалось)
      В МС Пеп выглядит лучше, видимо научился менять немного тактику под состав.

      Моуриньо я уважаю как тренера который дает результат при минимуме затрат (Погба в МЮ пришел не из-за Моура, так что этут трату вычеркнуть), но согласен с тем что он тоже не очень-то умеет трансформировать свои идеи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 18 января 2019, 15:08

      В последнее время автобус господина Маура явно сдал обороты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 18 января 2019, 14:49

      Манерой общения напоминает Роналду)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > professor13 18 января 2019, 16:31

      Моуринью хвастун. Роналду скромнее будет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2019, 13:17

      про манчини чё не сказал тоже категория ещё та

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11