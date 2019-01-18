Моуринью: «Принадлежу к категории успешных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти»

Португальский специалист Жозе Моуринью высоко оценил свою работу с командами, которые он тренировал.

«Очень легко – играть хорошо и не побеждать, продвигать идеи без результата. Люди, которые побеждают и делают это непрерывно – это другое дело. Потому что есть те, кто побеждает один раз, а затем исчезает.

Я же принадлежу к категории тренеров с успешной карьерой, таких как Гвардиола и Анчелотти«, – приводит слова 55-летнего специалиста сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.