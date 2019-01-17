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    «Чемпионат»: Попов, скорее всего, перейдет в «Динамо»

    Свободный агент Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Динамо», сообщает «Чемпионат».

    »Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год. Кроме того, «Динамо» активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа», – говорится в заметке источника.

    Ранее сообщалось об отказе полузащитника московскому клубу, а также «Ростову» и «Рубину». 13-го января «Бомбардир» со ссылкой на болгарское издание Gong писал о том, что «Ростов» улучшил предложение и стал главным претендентом на Попова.

    8-го января игрок по обоюдному согласию расторг контракт со «Спартаком», которому принадлежал с 2015-го года.

    • В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.
    • Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2019 21:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 11:35

      А какая разница в центральном защитнике ,правоногий он или левоногий?

      0
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 18 января 2019, 11:22

      Да на фиг нужно это бывшее счастье лавочников!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 января 2019, 08:06

      да всем уж пох, куда он переходит

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 января 2019, 07:11

      А немного жаль, что уходит. Помогал.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 17 января 2019, 23:46

      Очередное бла-бла-бла.
      Когда объявят официально, тогда и обсудим.
      А пока сплошь вода.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > vka1970 18 января 2019, 09:55

      Мля капитан очевидность!)))
      Если это бла бла нах ты отреагировал, где логика? ПРИДУРОК!)))

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > o33uk 18 января 2019, 10:56

      Ваше мнение очень важно для нас.
      Оставайтесь на связи.
      И подписи больше не оставляйте.Кто вы, все итак знают.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 января 2019, 23:24

      Главное чтоб не получилась, как с погребником деревянным

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 января 2019, 22:37

      втб не договорилась с вфсо по поводу покупки акций ,это значит не будит денег ,а если выделят втб денег то там по карманам вфсо пойдут ,а не на клуб

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 января 2019, 22:17

      Слава богу что он к нам не пришол

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Жёлто-синий 17 января 2019, 23:25

      Ну и зря у вас денег нету вот и он не пошол к вам

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 января 2019, 21:39

      Он уже неделю в Ростов с высокой долей вероятности переходит.Надоело утятиной кормится.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Yurok161 18 января 2019, 10:07

      Ростов наверняка предложит больше Динамо, но всё таки мне кажется логика удобства сработает, ну мы с тобой уже говорили на эту тему .

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 21:33

      С приходом вновь банка ВТБ в клуб, там появятся деньги и возможность покупать для себя игроков и предлагать им хороший контракт, а тем более для свободных агентов.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Рубик Докоян 17 января 2019, 21:43

      Я может не сильно знаю что щас творится в Динамо,но совсем недавно там долгов было раза в 3-4 больше чем у Ростовадо до Бердыева...Хотя ВТБ толком никуда не уходил.Надеюсь щас на много лучше у них дела.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yurok161 17 января 2019, 21:47

      Там где-то 930 млн рублей был долг. Но они постепенно его закрывали. Меняли собственника, но выкарабкались. И банк ВТБ им оставшийся долг списал, насколько помню. Теперь вот опять взял под своё крыло вместе с новым стадионом и со всей инфраструктурой.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Рубик Докоян 17 января 2019, 21:53

      Я Слышал,что в 3-4 раза больше был долг.Но если так,то только рад за Динамо.Такой клуб нельзя терять.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yurok161 17 января 2019, 22:00

      Там вначале где-то было, около 13 млрд рублей. На долго ли всё это ?... Сейчас всё сложнее с деньгами у многих и не до трат миллиардов на футбольные клубы.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Рубик Докоян 18 января 2019, 10:04

      Слышу звон не знаю где он.
      Долг был у Динамо перед ВТБ 850 млн. руб.
      Долг был списан в обмен на оставшуюся долю в проекте Петровский Парк(что-то около 17%).
      ВТБ не берёт под крыло Динамо со всей инфраструктурой у ВФСО Динамо по сути осталась только база в Новогорске, ВТБ предоставляет Динамо инфраструктуру свою собственную и это очевидно потому что больше там играть некому арены есть у всех.На каких условиях это будет сделано пока неизвестно аренда или безвозмездно видимо станет ясно перед первой игрой против Спартака.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > o33uk 18 января 2019, 10:08

      Точных цифр всех не упомнишь,они мне за ненадобностью. Я другое больше оцениваю. Без звона, а со знанием и эрудицией. Одно знаю кто бы не пришёл в Динамо итог известен как и в других клубах.

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