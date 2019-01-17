«Чемпионат»: Попов, скорее всего, перейдет в «Динамо»

Свободный агент Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Динамо», сообщает «Чемпионат».

»Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год. Кроме того, «Динамо» активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа», – говорится в заметке источника.

Ранее сообщалось об отказе полузащитника московскому клубу, а также «Ростову» и «Рубину». 13-го января «Бомбардир» со ссылкой на болгарское издание Gong писал о том, что «Ростов» улучшил предложение и стал главным претендентом на Попова.

8-го января игрок по обоюдному согласию расторг контракт со «Спартаком», которому принадлежал с 2015-го года.