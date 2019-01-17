«Чемпионат»: Попов, скорее всего, перейдет в «Динамо»

А какая разница в центральном защитнике ,правоногий он или левоногий?
Свободный агент Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Динамо», сообщает «Чемпионат».
»Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год. Кроме того, «Динамо» активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа», – говорится в заметке источника.
Ранее сообщалось об отказе полузащитника московскому клубу, а также «Ростову» и «Рубину». 13-го января «Бомбардир» со ссылкой на болгарское издание Gong писал о том, что «Ростов» улучшил предложение и стал главным претендентом на Попова.
8-го января игрок по обоюдному согласию расторг контракт со «Спартаком», которому принадлежал с 2015-го года.
- В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.
- Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого.