«Ростов» улучшил предложение по Ивелину Попову. Донской клуб – главный претендент на болгарина

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в «Ростов».

По информации Gong.bg, донской клуб улучшил предложение по 31-летнему болгарину. Эти условия устраивают футболиста, и с большой долей вероятности он подпишет контракт с желто-синими.

Ранее сообщалось, что «Ростов» готов платить Попову 800 тысяч евро в год. Хавбек отказал трем российским клубам, включая донскую команду, и «Лудогорцу».