«Ростов» улучшил предложение по Ивелину Попову. Донской клуб – главный претендент на болгарина

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в «Ростов».
По информации Gong.bg, донской клуб улучшил предложение по 31-летнему болгарину. Эти условия устраивают футболиста, и с большой долей вероятности он подпишет контракт с желто-синими.
Ранее сообщалось, что «Ростов» готов платить Попову 800 тысяч евро в год. Хавбек отказал трем российским клубам, включая донскую команду, и «Лудогорцу».
- 8 января Попов расторг контракт со «Спартаком». За москвичей полузащитник выступал с 2015 года.
- В этом сезоне игрок провел в РПЛ 13 матчей и отдал одну результативную передачу.