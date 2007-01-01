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    «Ростов» улучшил предложение по Ивелину Попову. Донской клуб – главный претендент на болгарина

    Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в «Ростов».

    По информации Gong.bg, донской клуб улучшил предложение по 31-летнему болгарину. Эти условия устраивают футболиста, и с большой долей вероятности он подпишет контракт с желто-синими.

    Ранее сообщалось, что «Ростов» готов платить Попову 800 тысяч евро в год. Хавбек отказал трем российским клубам, включая донскую команду, и «Лудогорцу».

    • 8 января Попов расторг контракт со «Спартаком». За москвичей полузащитник выступал с 2015 года.
    • В этом сезоне игрок провел в РПЛ 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Gong.bg

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