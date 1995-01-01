Попов отказал трем клубам РПЛ и близок к переходу в «Лудогорец»

Практично.
Свободный агент Ивелин Попов после расторжения контракта со «Спартаком» близок к возвращению в Болгарию.
По информации «БИЗНЕС Online», 31-летний полузащитник отказал «Рубину», «Динамо» и «Ростову». Сообщается, что московский и ростовский клубы предлагали ему годовую зарплату 800 тысяч евро.
В ближайшее время Попов может пополнить состав «Лудогорца».
- В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче
- Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого