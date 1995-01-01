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    Попов отказал трем клубам РПЛ и близок к переходу в «Лудогорец»

    Свободный агент Ивелин Попов после расторжения контракта со «Спартаком» близок к возвращению в Болгарию.

    По информации «БИЗНЕС Online», 31-летний полузащитник отказал «Рубину», «Динамо» и «Ростову». Сообщается, что московский и ростовский клубы предлагали ему годовую зарплату 800 тысяч евро.

    В ближайшее время Попов может пополнить состав «Лудогорца».

    • В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче
    • Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9810

      афоня72 13 минут назад

      Практично.

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      Рейтинг: +4342

      derrik2000 17 минут назад

      Семья, видимо, выбрала Родину, как более приемлемый вариант для завершения Ивелином игроцкой карьеры.

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      Рейтинг: +5107

      parevg 38 минут назад

      У Рубина денег нет, Ростову нельзя регистрировать игроков и распродажа началась, наверное тоже с деньгами туго, Разве что Динамо, но скорее всего утка.

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