Попов отказал трем клубам РПЛ и близок к переходу в «Лудогорец»

Свободный агент Ивелин Попов после расторжения контракта со «Спартаком» близок к возвращению в Болгарию.

По информации «БИЗНЕС Online», 31-летний полузащитник отказал «Рубину», «Динамо» и «Ростову». Сообщается, что московский и ростовский клубы предлагали ему годовую зарплату 800 тысяч евро.

В ближайшее время Попов может пополнить состав «Лудогорца».