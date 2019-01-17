«Арсенал» поспорит с «Реалом» за Дзаниоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаниоло попал в сферу интересов «Арсенала».
Главный тренер лондонцев Унаи Эмери и директор Рауль Санллехи контактировали с агентом 19-летнего футболиста Клаудио Вигорелли.
Римляне не собираются продавать итальянца и хотят продлить с ним контракт до 2024 года.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Реал».
- Дзаниоло перешел в «Рому» из «Интера» прошлым летом за 4,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за римскую команду 16 матчей и забил один гол.
- Действующее соглашение игрока рассчитано до 2023 года.