«Арсенал» поспорит с «Реалом» за Дзаниоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаниоло попал в сферу интересов «Арсенала».

Главный тренер лондонцев Унаи Эмери и директор Рауль Санллехи контактировали с агентом 19-летнего футболиста Клаудио Вигорелли.

Римляне не собираются продавать итальянца и хотят продлить с ним контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Реал».