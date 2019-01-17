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    «Арсенал» поспорит с «Реалом» за Дзаниоло

    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаниоло попал в сферу интересов «Арсенала».

    Главный тренер лондонцев Унаи Эмери и директор Рауль Санллехи контактировали с агентом 19-летнего футболиста Клаудио Вигорелли.

    Римляне не собираются продавать итальянца и хотят продлить с ним контракт до 2024 года.

    Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Реал».

    • Дзаниоло перешел в «Рому» из «Интера» прошлым летом за 4,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за римскую команду 16 матчей и забил один гол.
    • Действующее соглашение игрока рассчитано до 2023 года.

    Источник: Football Italia

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    17.01.2019 16:12
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