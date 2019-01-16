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    «Монако» впервые в истории не выиграл в десяти подряд домашних играх Лиги 1

    «Монако» впервые в истории в течение одного сезона не выиграл десять подряд домашних матчей чемпионата Франции.

    В этих играх команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, четырежды сыграла вничью и шесть раз проиграла. Свои три победы в Лиге 1 монегаски одержали в гостях над «Нантом», «Каном» и «Амьеном».

    • После 20 сыгранных матчей «Монако» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
    • Команда Тьерри Анри набрала 15 очков.

    Источник: Opta

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    16.01.2019 23:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:16

      Результат плачевный, но хотя бы проигрывать перестали.

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 17 января 2019, 05:02

      Что за сброд там собрали? Они в футбол играть то умеют? Посадить всех на зп в 1000евро в месяц пока играть не научаться.

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > Serg54-45 17 января 2019, 07:29

      Сброд "+" Головин или
      Сброд "-" Головин?

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Дядя Серёжа 17 января 2019, 09:29

      а чем Головин от остального Монако отличается?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2019, 23:34

      Монако превратился в днище днищенское

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