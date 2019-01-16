«Монако» впервые в истории не выиграл в десяти подряд домашних играх Лиги 1

«Монако» впервые в истории в течение одного сезона не выиграл десять подряд домашних матчей чемпионата Франции.

В этих играх команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, четырежды сыграла вничью и шесть раз проиграла. Свои три победы в Лиге 1 монегаски одержали в гостях над «Нантом», «Каном» и «Амьеном».