Агент: «Сантос» не имеет возможности купить Рошу. Он хочет остаться в «Спартаке, Кононов тоже в нем заинтересован»

просто бабла не хватает
Футбольный агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, заявил, что 24-летний футболист останется в московском клубе.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Сантоса».
«Для «Сантоса» не представляется возможным купить Рошу. Сам Роша тоже хочет остаться в клубе. Тренер «Спартака» тоже в этом заинтересован», – сказал Бернард.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за москвичей четыре неполных матча.
- Контракт Роши с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.