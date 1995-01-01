Агент: «Сантос» не имеет возможности купить Рошу. Он хочет остаться в «Спартаке, Кононов тоже в нем заинтересован»

Футбольный агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, заявил, что 24-летний футболист останется в московском клубе.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Сантоса».

«Для «Сантоса» не представляется возможным купить Рошу. Сам Роша тоже хочет остаться в клубе. Тренер «Спартака» тоже в этом заинтересован», – сказал Бернард.