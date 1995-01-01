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    Агент: «Сантос» не имеет возможности купить Рошу. Он хочет остаться в «Спартаке, Кононов тоже в нем заинтересован»

    Футбольный агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, заявил, что 24-летний футболист останется в московском клубе.

    Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Сантоса».

    «Для «Сантоса» не представляется возможным купить Рошу. Сам Роша тоже хочет остаться в клубе. Тренер «Спартака» тоже в этом заинтересован», – сказал Бернард.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за москвичей четыре неполных матча.
    • Контракт Роши с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3607

      серега кашин 17 минут назад

      просто бабла не хватает

      0
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      Рейтинг: +62180

      insider_retro 57 минут назад

      Короче, Спартак, получается, не имеет возможности отбить бабосы на Педро...
      Не игрой, не продажей... Замкнутый круг на 12 лимонов...

      3
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      Рейтинг: +4365

      derrik2000 > insider_retro 45 минут назад

      Ерунда какая... На заправках Лукойла копеек на 50 всего-то ещё повысить цены на топливо, и вот тебе ещё с дюжину "Педро Рошей" за полчаса работы. )))

      2
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      Рейтинг: +5

      cez29 1 час назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +11933

      VVM1964 1 час назад

      Да похоже Кононов во всех заинтересован , вот только потом БАЦ и один продан , а другой в аренде .

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      Рейтинг: +96

      Amokachi14 1 час назад

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