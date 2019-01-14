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    «Ничего страшного, в следующий раз забьешь». Анри поддержал Головина после игры с «Марселем»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри публично поддержал в раздевалке команды полузащитника Александра Головина после матча 20-го тура Лиги 1 с «Марселем» (1:1).

    Россиянин вышел на поле с первых минут и в начале второго тайма не реализовал выход один на один.

    «После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: «Ничего страшного, в следующий раз забьешь», – сообщил источник, близкий к клубу.

    • В этом сезоне Головин провел за монегасков 14 игр и сделал две голевые передачи.
    • «Монако» после 20-ти туров набрал 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    Ужасы Головина продолжаются. На этот раз он запорол супермомент

    «Монако» спасает сезон: 13 миллионов за пять новичков, куча травм, дыры в защите

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +114

      Tuxuu777 2 минуты назад

      Сане надо поверить в себя по-настоящему и играть с таким же задором как за ЦСКА и сборную. Смелее и напористее, где-то наглее и все получится.

      0
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      Рейтинг: +2

      xaza 41 минуту назад

      Саша красава!! Мы с тобой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2854

      84aivengo 53 минуты назад

      саша ,дерзай уже.... фабрегас подскажет...

      2
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      Рейтинг: +45705

      Рубик Докоян 57 минут назад

      Поддержать молодого игрока и не сломать его психологически очень важно, и Анри мудро поступает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1081

      PNZ1985 1 час назад

      отличная новость! в след раз вообщем

      1
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      Рейтинг: +84

      delux746 1 час назад

      Саша, верим!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10010

      афоня72 1 час назад

      Всё правильно сказал.

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