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    Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените»

    Тренер «Уфы» Уильям Артур де Оливейра присоединился к «Зениту», сообщает телеграм-канал sport_inside.

    Видеть этого специалиста в петербургском клубе хотел лично главный тренер команды Сергей Семак. Летом он уже пытался пригласить бразильца, с которым ранее работал в «Уфе».

    Кроме уфимцев, в карьере футболиста де Оливейра выступал в России за «Амкар», «Шинник» и брянское «Динамо». Завершил выступления в 2014 году.

    После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Телеграм-канал Sport_inside - недавно запущенный канал от создателей одноименного аккаунта в твиттере. Данный аккаунт существует с 2013 года и насчитывает 13200 подписчиков. 

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