Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените»

Тренер «Уфы» Уильям Артур де Оливейра присоединился к «Зениту», сообщает телеграм-канал sport_inside.

Видеть этого специалиста в петербургском клубе хотел лично главный тренер команды Сергей Семак. Летом он уже пытался пригласить бразильца, с которым ранее работал в «Уфе».

Кроме уфимцев, в карьере футболиста де Оливейра выступал в России за «Амкар», «Шинник» и брянское «Динамо». Завершил выступления в 2014 году.

После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.