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    «Атлетико» выиграл четыре матча Примеры со счетом 1:0. В трех забил Гризманн

    «Атлетико» обыграл «Леванте» со счетом 1:0 в 19-м туре чемпионата Испании. Гол на счету нападающего Антуана Гризманна.

    Это четвертая победа команды Диего Симеоне с минимальным счетом в текущем розыгрыше турнира. Прежде мадридский клуб побеждал 1:0 «Эспаньол» (17-й тур), «Бетис» (8-й тур) и «Райо Вальекано» (2-й тур).

    Гризманн также забивал «Эспаньолу» и «Бетису». Всего у второй команды чемпионата 10 побед в Примере-2018/19.

    27-летний игрок сборной Франции дважды отличился в играх, завершившихся ничьей – 1:1 (против «Севильи» в 18-м туре и «Леганеса» в 11-м).

    • Гризманн перешел в «Атлетико» в июле 2014-го года из «Реала Сосьедад» за 30 миллионов евро
    • В клубном сезоне забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 26-ти матчах
    • Гол «Эспаньолу» в декабре стал для него 200-м в карьере

    Источник: Бомбардир.ру

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