«Атлетико» выиграл четыре матча Примеры со счетом 1:0. В трех забил Гризманн

«Атлетико» обыграл «Леванте» со счетом 1:0 в 19-м туре чемпионата Испании. Гол на счету нападающего Антуана Гризманна.
Это четвертая победа команды Диего Симеоне с минимальным счетом в текущем розыгрыше турнира. Прежде мадридский клуб побеждал 1:0 «Эспаньол» (17-й тур), «Бетис» (8-й тур) и «Райо Вальекано» (2-й тур).
Гризманн также забивал «Эспаньолу» и «Бетису». Всего у второй команды чемпионата 10 побед в Примере-2018/19.
27-летний игрок сборной Франции дважды отличился в играх, завершившихся ничьей – 1:1 (против «Севильи» в 18-м туре и «Леганеса» в 11-м).
- Гризманн перешел в «Атлетико» в июле 2014-го года из «Реала Сосьедад» за 30 миллионов евро
- В клубном сезоне забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 26-ти матчах
- Гол «Эспаньолу» в декабре стал для него 200-м в карьере