«Атлетико» выиграл четыре матча Примеры со счетом 1:0. В трех забил Гризманн

«Атлетико» обыграл «Леванте» со счетом 1:0 в 19-м туре чемпионата Испании. Гол на счету нападающего Антуана Гризманна.

Это четвертая победа команды Диего Симеоне с минимальным счетом в текущем розыгрыше турнира. Прежде мадридский клуб побеждал 1:0 «Эспаньол» (17-й тур), «Бетис» (8-й тур) и «Райо Вальекано» (2-й тур).

Гризманн также забивал «Эспаньолу» и «Бетису». Всего у второй команды чемпионата 10 побед в Примере-2018/19.

27-летний игрок сборной Франции дважды отличился в играх, завершившихся ничьей – 1:1 (против «Севильи» в 18-м туре и «Леганеса» в 11-м).