«Челси» отдаст Хадсона-Одои «Баварии» только с правом обратного выкупа

30-го декабря «Бомбардир» со ссылкой писал об интересе «Баварии» к 18-летнему полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.

По данным Goal от 3-го января, мюнхенцы увеличили сумму предложения до 30-ти миллионов фунтов и договорились с англичанином. При этом лондонский клуб может подать на «Баварию» иск в ФИФА за нарушение правил переговоров.

Согласно Times, руководство синих согласилось на трансфер, но только при условии, что в контракте Хадсона-Одои будет прописано право выкупа. Второй клуб Бундеслиги выступает против.