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    «Челси» отдаст Хадсона-Одои «Баварии» только с правом обратного выкупа

    30-го декабря «Бомбардир» со ссылкой писал об интересе «Баварии» к 18-летнему полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.

    По данным Goal от 3-го января, мюнхенцы увеличили сумму предложения до 30-ти миллионов фунтов и договорились с англичанином. При этом лондонский клуб может подать на «Баварию» иск в ФИФА за нарушение правил переговоров.

    Согласно Times, руководство синих согласилось на трансфер, но только при условии, что в контракте Хадсона-Одои будет прописано право выкупа. Второй клуб Бундеслиги выступает против.

    • Воспитанник «Челси» дебютировал в основе в январе 2018-го года
    • В текущем сезоне забил два гола и отдал пять результативных передач в 12-ти играх (включая АПЛ-U23)
    • В ноябре стал самым молодым автором гола в Лиге Европы за 9 лет

    Источник: Times

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