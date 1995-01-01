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    «Бавария» предложила «Челси» более 20 миллионов за 18-летнего Хадсона-Одои

    Хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить клуб в одно из ближайших трансферных окон. «Бавария» предложила за футболиста более 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

    Лондонцы намерены получить за игрока не меньше 22,5 миллиона. Полузащитнику 18 лет.

    • Контракт Хадсона-Одои с «Челси» действует до 2020 года.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок появился на поле один раз.
    • На групповой стадии Лиги Европы полузащитник провел четыре матча, забил один гол.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +715

      Romio-xxx 21 минуту назад

      Ни в коем случае нельзя продавать,это супер талант!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3556

      серега кашин 46 минут назад

      новая звезда баварии

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