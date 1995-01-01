«Бавария» предложила «Челси» более 20 миллионов за 18-летнего Хадсона-Одои

Хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить клуб в одно из ближайших трансферных окон. «Бавария» предложила за футболиста более 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Лондонцы намерены получить за игрока не меньше 22,5 миллиона. Полузащитнику 18 лет.