«Бавария» предложила «Челси» более 20 миллионов за 18-летнего Хадсона-Одои

Ни в коем случае нельзя продавать,это супер талант!!!
Хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить клуб в одно из ближайших трансферных окон. «Бавария» предложила за футболиста более 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Лондонцы намерены получить за игрока не меньше 22,5 миллиона. Полузащитнику 18 лет.
- Контракт Хадсона-Одои с «Челси» действует до 2020 года.
- В текущем сезоне АПЛ игрок появился на поле один раз.
- На групповой стадии Лиги Европы полузащитник провел четыре матча, забил один гол.