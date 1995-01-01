«Бавария» увеличила свое предложение по хавбеку «Челси» Хадсону-Одои до 30 миллионов

Бавария я смотрю прям включилась
«Бавария» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
Ранее мюнхенцы предложили лондонскому клубу 20 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего футболиста, которое было отклонено.
Сегодня «Бавария» направила второе предложение «Челси» в размере 30 миллионов фунтов.
- Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за синих шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.