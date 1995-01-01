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    «Бавария» увеличила свое предложение по хавбеку «Челси» Хадсону-Одои до 30 миллионов

    «Бавария» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

    Ранее мюнхенцы предложили лондонскому клубу 20 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего футболиста, которое было отклонено.

    Сегодня «Бавария» направила второе предложение «Челси» в размере 30 миллионов фунтов.

    • Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за синих шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1151

      BlackMurder 9 минут назад

      Бавария я смотрю прям включилась

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