«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Баварию» за 20 миллионов. Лондонцы хотят получить в два раза больше

Конечно сумма завышена но никто не знает сколько он будет стоить в будущем.
По информации Sky Sports, «Челси» отклонил предложение «Баварии» в размере 20 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Лондонцы сообщили мюнхенцам, что хотят получить за 18-летнего футболиста около 40 миллионов.
Это уже вторая неудачная попытка «Баварии» заполучить англичанина. Изначально немецкий клуб предложил за хавбека 13,5 миллиона фунтов.
- В услугах Хадсона-Одои также заинтересована дортмундская «Боруссия».
- Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне он провел за лондонскую команду шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.