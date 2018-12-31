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    «Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Баварию» за 20 миллионов. Лондонцы хотят получить в два раза больше

    По информации Sky Sports, «Челси» отклонил предложение «Баварии» в размере 20 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Лондонцы сообщили мюнхенцам, что хотят получить за 18-летнего футболиста около 40 миллионов.

    Это уже вторая неудачная попытка «Баварии» заполучить англичанина. Изначально немецкий клуб предложил за хавбека 13,5 миллиона фунтов.

    • В услугах Хадсона-Одои также заинтересована дортмундская «Боруссия».
    • Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне он провел за лондонскую команду шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +44606

      zigbert 33 минуты назад

      Конечно сумма завышена но никто не знает сколько он будет стоить в будущем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1140

      BlackMurder 5 часов назад

      Челси пронюхало Мюнхен, узнав что грядет глобальные изменения в клубе решило загибать планку, собственно баварцам щас все клубы будут ставить завышенные цены

      2
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