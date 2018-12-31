«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Баварию» за 20 миллионов. Лондонцы хотят получить в два раза больше

По информации Sky Sports, «Челси» отклонил предложение «Баварии» в размере 20 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Лондонцы сообщили мюнхенцам, что хотят получить за 18-летнего футболиста около 40 миллионов.

Это уже вторая неудачная попытка «Баварии» заполучить англичанина. Изначально немецкий клуб предложил за хавбека 13,5 миллиона фунтов.