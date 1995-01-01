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    «Челси» может пожаловаться в ФИФА на «Баварию» из-за попыток приобрести Хадсона-Одои

    «Челси» может пожаловаться в ФИФА в связи с попытками «Баварии» купить полузащитника лондонцев Каллума-Хадсона-Одои.

    Английский клуб обратится в организацию, если найдет доказательства нарушения мюнхенцами правил подписания футболистов.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» сделал третье предложение «Челси», предложив за по 18-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов. Самому англичанину при этом была обещана футболка с 10-м номером, чтобы попытаться убедить его перебраться в Бундеслигу.

    Но синие предпримут действия, если выяснят, что мюнхенский клуб действует незаконным способом – контактирует с игроком, его семьей или представителями без разрешения «Челси».

    Ранее сообщалось, что хавбек заявил руководству лондонцев о желании перейти в «Баварию».

    • Действующий контракт Хадсона-Одои с рассчитан до лета 2020 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за синих шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal

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