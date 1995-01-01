«Челси» может пожаловаться в ФИФА на «Баварию» из-за попыток приобрести Хадсона-Одои

«Челси» может пожаловаться в ФИФА в связи с попытками «Баварии» купить полузащитника лондонцев Каллума-Хадсона-Одои.

Английский клуб обратится в организацию, если найдет доказательства нарушения мюнхенцами правил подписания футболистов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделал третье предложение «Челси», предложив за по 18-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов. Самому англичанину при этом была обещана футболка с 10-м номером, чтобы попытаться убедить его перебраться в Бундеслигу.

Но синие предпримут действия, если выяснят, что мюнхенский клуб действует незаконным способом – контактирует с игроком, его семьей или представителями без разрешения «Челси».

Ранее сообщалось, что хавбек заявил руководству лондонцев о желании перейти в «Баварию».