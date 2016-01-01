Хадсон-Одои сообщил «Челси» о своем желании перейти в «Баварию»

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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил о своем намерении покинуть клуб.
По информации Sky Sport Germany, 18-летний футболист сообщил директору лондонцев Марине Грановской, что хочет перейти в «Баварию». «Челси» попробует уговорить хавбека остаться.
Ранее мюнхенцы предложили за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за синих шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.