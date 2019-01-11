Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Агент Гримальдо – об интересе «Зенита»: «Извините, но мы не комментируем слухи»

    Футбольный агент Хавьер Брюсес, представляющий интересы левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, не стал обсуждать информацию об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Зенита».

    Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за испанца 16 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

    «Извините, они мы не комментируем слухи вокруг наших футболистов», – сказал Брюсес.

    • По информации СМИ, Гримальдо интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Тоттенхэм».
    • В этом сезоне защитник провел за «Бенфику» 27 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
    • Контракт футболиста с лиссабонцами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru