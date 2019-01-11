Агент Гримальдо – об интересе «Зенита»: «Извините, но мы не комментируем слухи»

Футбольный агент Хавьер Брюсес, представляющий интересы левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, не стал обсуждать информацию об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за испанца 16 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

«Извините, они мы не комментируем слухи вокруг наших футболистов», – сказал Брюсес.