Агент Гримальдо – об интересе «Зенита»: «Извините, но мы не комментируем слухи»

Футбольный агент Хавьер Брюсес, представляющий интересы левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, не стал обсуждать информацию об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Зенита».
Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за испанца 16 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
«Извините, они мы не комментируем слухи вокруг наших футболистов», – сказал Брюсес.
- По информации СМИ, Гримальдо интересуются «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Тоттенхэм».
- В этом сезоне защитник провел за «Бенфику» 27 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
- Контракт футболиста с лиссабонцами рассчитан до июня 2021 года.