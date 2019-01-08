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    Попов: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Горжусь, что писал историю великого клуба»

    Полузащитник Ивелин Попов заявил, что гордится выступлением за «Спартак».

    Сегодня московский клуб и болгарин расторгли контракт по согласию сторон.

    «Покидая «Спартак», я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова и конечно, наших замечательных болельщиков.

    Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего.

    Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моем сердце.

    Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали.

    Кроме того, мне посчастливилось участвовать во множестве ярких матчей, выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как можно забыть гол «Зениту» или гостевую победу над ЦСКА в чемпионском сезоне, когда мне удалось сделать два результативных голевых паса?! А домашнюю ничью с «Ливерпулем», который сейчас громит всех подряд, или крупную победу над «Севильей»?

    Хочу уверить поклонников «Спартака», что все эти годы я выкладывался в играх на 120 процентов. Спасибо, что вы это ценили.

    Искренне желаю всем спартаковцам удачи. Сейчас у команды есть все, чтобы бороться за самые высокие места и завоевывать трофеи: и российский костяк, состоящий из опытных футболистов, и талантливые легионеры, и очень перспективная молодежь. Люди приходят и уходят, а «Спартак» – навсегда!» – сказал Попов.

    • Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2015 году.
    • Хавбек провел за красно-белых 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +589

      Max Bobr 36 минут назад

      Спасибо за все! Молодец! Красиво играл, достойно ушел! Удачи в дальнейшей карьере!

      0
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      Рейтинг: +1878

      RotBerg 44 минуты назад

      Легенда)

      0
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      Рейтинг: +822

      Бухбух 1 час назад

      Чет в последнее время кто из Спартака уходит - очень трогательную речь произносит.

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      Рейтинг: +11124

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень жаль, что уходишь. Успехов тебе, Ивелин, в новом клубе!

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