Попов: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Горжусь, что писал историю великого клуба»

Полузащитник Ивелин Попов заявил, что гордится выступлением за «Спартак».

Сегодня московский клуб и болгарин расторгли контракт по согласию сторон.

«Покидая «Спартак», я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова и конечно, наших замечательных болельщиков.

Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего.

Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моем сердце.

Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали.

Кроме того, мне посчастливилось участвовать во множестве ярких матчей, выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как можно забыть гол «Зениту» или гостевую победу над ЦСКА в чемпионском сезоне, когда мне удалось сделать два результативных голевых паса?! А домашнюю ничью с «Ливерпулем», который сейчас громит всех подряд, или крупную победу над «Севильей»?

Хочу уверить поклонников «Спартака», что все эти годы я выкладывался в играх на 120 процентов. Спасибо, что вы это ценили.

Искренне желаю всем спартаковцам удачи. Сейчас у команды есть все, чтобы бороться за самые высокие места и завоевывать трофеи: и российский костяк, состоящий из опытных футболистов, и талантливые легионеры, и очень перспективная молодежь. Люди приходят и уходят, а «Спартак» – навсегда!» – сказал Попов.