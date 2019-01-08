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    «Барселона» определила пятерку форвардов для летнего усиления

    «Барселона» определила список из пяти нападающих, которые будут кандидатами на усиление каталонской команды ближайшим летом.

    В топ-5 трансферных целей сине-гранатовых вошли Кшиштоф Пентек («Дженоа»), Николя Пепе («Лилль»), Лука Йович («Айнтрахт»), Максимилиано Гомес («Сельта») и Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

    Покупка нового форварда может произойти в январе, но случится это лишь в том случае, если Мунир Эль-Хаддади покинет команду зимой. Тем не менее, такой вариант считается маловероятным.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3582

      серега кашин 1 минуту назад

      сомнительное усиление

      0
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      Рейтинг: +10

      cez26 9 минут назад

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