«Барселона» определила пятерку форвардов для летнего усиления

«Барселона» определила список из пяти нападающих, которые будут кандидатами на усиление каталонской команды ближайшим летом.

В топ-5 трансферных целей сине-гранатовых вошли Кшиштоф Пентек («Дженоа»), Николя Пепе («Лилль»), Лука Йович («Айнтрахт»), Максимилиано Гомес («Сельта») и Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

Покупка нового форварда может произойти в январе, но случится это лишь в том случае, если Мунир Эль-Хаддади покинет команду зимой. Тем не менее, такой вариант считается маловероятным.