Самедов забил за «Спартак» 15 мячей. Когда игрок поражал ворота, красно-белые не проигрывали

Полузащитник Александр Самедов расторг контракт с клубом. Обратим внимание на статистику голов футболиста за красно-белых.

Всего Самедов забил за спартаковцев 15 голов. Ни в одной из встреч, когда забивал хавбек, москвичи не уступали. Восемь из 15 мячей оказались победными.