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    Самедов забил за «Спартак» 15 мячей. Когда игрок поражал ворота, красно-белые не проигрывали

    Полузащитник Александр Самедов расторг контракт с клубом. Обратим внимание на статистику голов футболиста за красно-белых.

    Всего Самедов забил за спартаковцев 15 голов. Ни в одной из встреч, когда забивал хавбек, москвичи не уступали. Восемь из 15 мячей оказались победными.

    • Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.
    • За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).
    • Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.

    Источник: Твиттер Alexey Z. Spectre

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1877

      RotBerg 26 минут назад

      Голеодор- легенда))))))

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