Самедов забил за «Спартак» 15 мячей. Когда игрок поражал ворота, красно-белые не проигрывали

Голеодор- легенда))))))
Полузащитник Александр Самедов расторг контракт с клубом. Обратим внимание на статистику голов футболиста за красно-белых.
Всего Самедов забил за спартаковцев 15 голов. Ни в одной из встреч, когда забивал хавбек, москвичи не уступали. Восемь из 15 мячей оказались победными.
- Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.
- За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).
- Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.