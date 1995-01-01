Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    «Спорт-Экспресс»: «Динамо» сделало «Спартаку» предложение по Попову

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в «Динамо».

    По данным «Спорт-Экспресса», клубы начали переговоры. Издание оценивает вариант с «Динамо» как более выгодный в финансовом плане, чем предложения «Ростова» и «Рубина».

    26-го декабря болгарское СМИ Kanal 3 сообщило об интересе к 31-летнему хавбеку со стороны неназванного топ-клуба из чемпионата Турции. По данным sportal.bg, клуб из второй лиги Китая предложил за него 5 миллионов.

    • Попоп перешел в «Спартак» в июле 2015 года за 6 миллионов евро из «Кубани»
    • Статистика в нынешнем сезоне – один мяч и два голевых паса в 21-м матче
    • Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:51
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2783

      84aivengo 1 час назад

      поздравляю динамо со стадионом !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5405

      Вомбат 1 час назад

      Эй на сайте, исправьте ваше Попоп!!!! Гибрид полузащитника Попова с вратарем Палопом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4918

      parevg 1 час назад

      Зачем??? Ему уже 31, еще год - два и пенсия...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -83

      Shotlandets86 1 час назад

      Ну и на кой этот пенсионер со свиным душком?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77040
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru