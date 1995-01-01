«Спорт-Экспресс»: «Динамо» сделало «Спартаку» предложение по Попову

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», клубы начали переговоры. Издание оценивает вариант с «Динамо» как более выгодный в финансовом плане, чем предложения «Ростова» и «Рубина».

26-го декабря болгарское СМИ Kanal 3 сообщило об интересе к 31-летнему хавбеку со стороны неназванного топ-клуба из чемпионата Турции. По данным sportal.bg, клуб из второй лиги Китая предложил за него 5 миллионов.