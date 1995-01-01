«Спорт-Экспресс»: «Динамо» сделало «Спартаку» предложение по Попову

поздравляю динамо со стадионом !
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в «Динамо».
По данным «Спорт-Экспресса», клубы начали переговоры. Издание оценивает вариант с «Динамо» как более выгодный в финансовом плане, чем предложения «Ростова» и «Рубина».
26-го декабря болгарское СМИ Kanal 3 сообщило об интересе к 31-летнему хавбеку со стороны неназванного топ-клуба из чемпионата Турции. По данным sportal.bg, клуб из второй лиги Китая предложил за него 5 миллионов.
- Попоп перешел в «Спартак» в июле 2015 года за 6 миллионов евро из «Кубани»
- Статистика в нынешнем сезоне – один мяч и два голевых паса в 21-м матче
- Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро