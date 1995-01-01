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    Попов получил предложения от команд РПЛ и турецкого топ-клуба

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в российский или турецкий клуб.

    По информации болгарского «Канала 3», 31-летнему футболисту сделали предложение два клуба чемпионата России и один из лидеров Суперлиги Турции.

    Ранее сообщалось, что красно-белые рассчитывают разорвать сотрудничество с болгарином и сообщили ему о непопадании в заявку на тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Попоп перешел в «Спартак» в июле 2015 года за 6 миллионов евро из «Кубани». Минувший сезон он провел в «Рубине» на правах аренды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в 30-ти матчах всех турниров. Статистика игрока в нынешнем – один мяч и два голевых паса в 21-м матче. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

    Источник: Kanal 3

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +205

      Hoahin 51 минуту назад

      Ничем уже не примечательный футболист. Игрок уровня середняка чемпионата РФ.

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      Рейтинг: +3033

      violator20 1 час назад

      Не плохой футболист, но в Спартаке у него не получилось.Бывает так, что в определенной команде у определенного футболиста не получается, к сожалению. Наверное лучше уйти.

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