Попов получил предложения от команд РПЛ и турецкого топ-клуба

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в российский или турецкий клуб.

По информации болгарского «Канала 3», 31-летнему футболисту сделали предложение два клуба чемпионата России и один из лидеров Суперлиги Турции.

Ранее сообщалось, что красно-белые рассчитывают разорвать сотрудничество с болгарином и сообщили ему о непопадании в заявку на тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Попоп перешел в «Спартак» в июле 2015 года за 6 миллионов евро из «Кубани». Минувший сезон он провел в «Рубине» на правах аренды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в 30-ти матчах всех турниров. Статистика игрока в нынешнем – один мяч и два голевых паса в 21-м матче. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.