Sportal.bg: клуб второй китайской лиги предложил «Спартаку» за Попова 5 миллионов

Это выход из тупиковой ситуации и для Попова, и для клуба, новогодний подарок.
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов зимой может покинуть клуб. Как пишет источник из Болгарии, 5 миллионов долларов за футболиста предложил клуб второй китайской лиги «Ханчжоу Гринтаун».
Ранее сообщалось, что на Попова претендуют «Ростов», «Рубин» и клуб из Турции.
- Контракт Попова со «Спартаком» истекает в июне 2019 года.
- В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами.
- Попову 31 год.