Sportal.bg: клуб второй китайской лиги предложил «Спартаку» за Попова 5 миллионов

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов зимой может покинуть клуб. Как пишет источник из Болгарии, 5 миллионов долларов за футболиста предложил клуб второй китайской лиги «Ханчжоу Гринтаун».

Ранее сообщалось, что на Попова претендуют «Ростов», «Рубин» и клуб из Турции.