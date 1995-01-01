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    Sportal.bg: клуб второй китайской лиги предложил «Спартаку» за Попова 5 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов зимой может покинуть клуб. Как пишет источник из Болгарии, 5 миллионов долларов за футболиста предложил клуб второй китайской лиги «Ханчжоу Гринтаун».

    Ранее сообщалось, что на Попова претендуют «Ростов», «Рубин» и клуб из Турции.

    • Контракт Попова со «Спартаком» истекает в июне 2019 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами.
    • Попову 31 год.

    Источник: Sportal.bg

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +10941

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Это выход из тупиковой ситуации и для Попова, и для клуба, новогодний подарок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4728

      ufos73 8 минут назад

      Заверните его в глушакова и отправьте!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Пятак1 > ufos73 6 минут назад

      Комбарик и ребров должны стать оленихами Санта Клауса, который доставит столь ценный подарок в Поднебесную.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +327

      JTherry 15 минут назад

      если это правда, думаю, что предложение китайцев никто не перебьет... удачи, Ивелин

      0
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      Рейтинг: +4246

      derrik2000 16 минут назад

      Сделка, думаю, состоится, если Попова всё там устроит.

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