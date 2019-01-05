Шикунов: «Крылья» хотели Джано, но его предпочтение – «Витесс»

Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов рассказал о попытке подписать полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

«Крылья» хотели Джано, но на сегодняшний день его предпочтение – это «Витесс». Мы не препятствуем. Понимаем ситуацию, человек хочет играть в Европе.

Если что-то не получится, мы с удовольствием его возьмем, он нам нужен», – сказал Шикунов.

Информация об интересе голландского клуба к Джано появилась 3-го января от журналиста Ивана Карпова. По информации De Gerderlander, интерес к футболисту проявляет главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

В текущем клубном сезоне 26-летний игрок сборной Грузии сыграл в трех матчах всех турниров. На его счету одно результативное действие. Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.