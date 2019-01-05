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    Шикунов: «Крылья» хотели Джано, но его предпочтение – «Витесс»

    Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов рассказал о попытке подписать полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

    «Крылья» хотели Джано, но на сегодняшний день его предпочтение – это «Витесс». Мы не препятствуем. Понимаем ситуацию, человек хочет играть в Европе.

    Если что-то не получится, мы с удовольствием его возьмем, он нам нужен», – сказал Шикунов.

    Информация об интересе голландского клуба к Джано появилась 3-го января от журналиста Ивана Карпова. По информации De Gerderlander, интерес к футболисту проявляет главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

    В текущем клубном сезоне 26-летний игрок сборной Грузии сыграл в трех матчах всех турниров. На его счету одно результативное действие. Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +322

      Красный май 23 минуты назад

      "Мы не препятствуем."
      А могли?! )

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      Рейтинг: +773

      Бухбух 34 минуты назад

      В Голландии он сломается в первом же своем матче. К сожалению.

      0
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      Рейтинг: +262

      Victor.Vings > Бухбух 6 минут назад

      А в Крыльях он бы тоже сломался на второй матч максимум :)

      0
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      Рейтинг: +11048

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Джано не нужны самарские крылья, он решил полетать в другом месте.

      0
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      Рейтинг: +343

      JTherry 1 час назад

      с решением Джано не поспоришь, в Европе лучше играть, чем в Крыльях...

      0
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      Рейтинг: +791

      AЛЕКС73 > JTherry 35 минут назад

      ключевое слово ..играть )))

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