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    Инициатором возможного перехода Джано в «Витесс» выступает Слуцкий

    Как сегодня ранее сообщил «Бомбардир», полузащитник «Спартака» Джано может продолжить карьеру в «Витессе».

    Голландский клуб хочет арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона, а инициатором этого перехода выступает главный тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий. С помощью грузина российский специалист намерен усилить конкуренцию в передней линии.

    На этой неделе Слуцкий обсудить возможность аренды хавбека с техническим директором «Витесса» Марком ван Хинтумом.

    • В текущем сезоне Джано провел за «Спартак» три матча и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт полузащитника с москвичами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: De Gelderlander

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