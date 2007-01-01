Инициатором возможного перехода Джано в «Витесс» выступает Слуцкий

Как сегодня ранее сообщил «Бомбардир», полузащитник «Спартака» Джано может продолжить карьеру в «Витессе».

Голландский клуб хочет арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона, а инициатором этого перехода выступает главный тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий. С помощью грузина российский специалист намерен усилить конкуренцию в передней линии.

На этой неделе Слуцкий обсудить возможность аренды хавбека с техническим директором «Витесса» Марком ван Хинтумом.