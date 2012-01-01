Джано может перейти в «Витесс» на правах аренды

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Полузащитник «Спартака» Джано может продолжить карьеру в Голландии.
Как сообщил журналист «Чемпионата» Иван Карпов в своем твиттере, «Витесс» может арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона. При этом грузин готов пойти на понижение зарплаты.
Хавбек отказался от перехода в «Крылья Советов» ранее, так как в России хочет играть только за «Спартак».
- В этом сезоне Джано провел за красно-белых три матча и сделал одну результативную передачу.
- «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.