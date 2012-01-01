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    Джано может перейти в «Витесс» на правах аренды

    Полузащитник «Спартака» Джано может продолжить карьеру в Голландии.

    Как сообщил журналист «Чемпионата» Иван Карпов в своем твиттере, «Витесс» может арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона. При этом грузин готов пойти на понижение зарплаты.

    Хавбек отказался от перехода в «Крылья Советов» ранее, так как в России хочет играть только за «Спартак».

    • В этом сезоне Джано провел за красно-белых три матча и сделал одну результативную передачу.
    • «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

    Источник: Твиттер Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      qetoz20 2 минуты назад

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      0
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      Рейтинг: +1824

      Yev 45 минут назад

      Как всегда: побыстрее спихнуть что-то хорошее и взять не понятно что.
      Хотя для Джано может это и к лучшему, пока Спартак перелихорадит пока поймут кто им нужен и куда надо двигаться.

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      Рейтинг: +2266

      Спартач80 47 минут назад

      Больше,больше уток и бреда...

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      Рейтинг: +427

      Гиви Эрудитошвили 55 минут назад

      Как вариант очень приемлемый. Джаник наберётся игровой практики в наиболее благоприятных для себя условиях. Посмотрит Европу и себя покажет, чем здесь ломаться в наших реалиях.

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      Рейтинг: +772

      Axe111 1 час назад

      ЛОЛ ПОТРАЧЕНО

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      Рейтинг: +1653

      vka1970 1 час назад

      Имеем, не ценим.
      Потерявши, плачем.
      Вот и всё, что нужно знать про нашу трансферную компанию.

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      Рейтинг: +781

      Театрал > vka1970 1 час назад

      И кто плачет?

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      Рейтинг: +172

      sergeIKAZ 2 часа назад

      Вот это поворот!!!

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