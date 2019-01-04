As: Годин еще не согласился на трансфер в «Интер»

Вчера, 4-го января, «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцо писал о возможном переходе Диего Година в «Интер».

Сообщалось, что 32-летний защитник в июне может не продлить контракт с «Атлетико» и перейти в миланский клуб в статусе свободного агента. По информации источника, стороны были в шаге от завершения сделки.

Согласно As, уругваец пока не дал согласия на переход в «нерадзурри».

По данным Marca, контракты также могут не продлить защитники Хуанфран и Фелипе Луис.