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    As: Годин еще не согласился на трансфер в «Интер»

    Вчера, 4-го января, «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцо писал о возможном переходе Диего Година в «Интер».

    Сообщалось, что 32-летний защитник в июне может не продлить контракт с «Атлетико» и перейти в миланский клуб в статусе свободного агента. По информации источника, стороны были в шаге от завершения сделки.

    Согласно As, уругваец пока не дал согласия на переход в «нерадзурри».

    По данным Marca, контракты также могут не продлить защитники Хуанфран и Фелипе Луис.

    Источник: As

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