Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал список 15-ти лучших нападающих 2018-го года по версии французского издания L'Equipe.

«Может, я 16-й?», – прокомментировал 31-летний француз публикацию СМИ в инстаграм-сторис.

Полный список доступен на скриншоте Sports.ru.

В сезоне-2017/18 Бензема забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 47-ми играх всех соревнований на клубном уровне. В текущем у него 12 мячей и шесть голевых пасов в 27-ми играх.