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    Бензема не вошел в топ-15 форвардов года по версии L'Equipe: «Может, я 16-й?»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал список 15-ти лучших нападающих 2018-го года по версии французского издания L'Equipe.

    «Может, я 16-й?», – прокомментировал 31-летний француз публикацию СМИ в инстаграм-сторис.

    Полный список доступен на скриншоте Sports.ru.

    В сезоне-2017/18 Бензема забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 47-ми играх всех соревнований на клубном уровне. В текущем у него 12 мячей и шесть голевых пасов в 27-ми играх.

    Источник: Инстаграм Карима Бензема

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      ololoshka 54 минуты назад

      ржущие смайлы как бы намекают что ему пох,что даже какой-то Пятек лучше него,с таким отношением в Реале ему делать нечего

      0
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      Рейтинг: +574

      CSKA471 58 минут назад

      Саллаха даже нет в списке

      0
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      Рейтинг: +30

      ololoshka > CSKA471 52 минуты назад

      ну так и Месси нет,тут чистые форварды

      0
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      Рейтинг: +2001

      Chesn0k 1 час назад

      а может и 116й

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