Бэйл из-за травмы пропустит 3 матча «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в матче Примеры против «Вильярреала» (2:2, 17-й тур) покинул поле на 39-й минуте из-за травмы.

Сегодняшнее обследование выявило надрыв икроножной мышцы левой ноги. По данным Marca, футболист пропустит от 10-ти о 15-ти дней.

29-летний игрок сборной Уэльса не сыграет с «Реалом Сосьедад», «Леганесом» и «Бетисом».

В текущем сезоне Бэйл провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Это 22-я травма вингера с момента его перехода в королевский клуб в июле 2013-го года за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма». Из-за проблем со здоровьем он пропустил 84 матча.