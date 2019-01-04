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    Бэйл из-за травмы пропустит 3 матча «Реала»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в матче Примеры против «Вильярреала» (2:2, 17-й тур) покинул поле на 39-й минуте из-за травмы.

    Сегодняшнее обследование выявило надрыв икроножной мышцы левой ноги. По данным Marca, футболист пропустит от 10-ти о 15-ти дней.

    29-летний игрок сборной Уэльса не сыграет с «Реалом Сосьедад», «Леганесом» и «Бетисом».

    В текущем сезоне Бэйл провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

    Это 22-я травма вингера с момента его перехода в королевский клуб в июле 2013-го года за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма». Из-за проблем со здоровьем он пропустил 84 матча.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1827

      Yev 39 минут назад

      По-моему никто не заметит это.

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    • ...
      Рейтинг: +759

      Бухбух 39 минут назад

      Бэйл за свою карьеру в Реале, наверно, больше лечится, чем играет.

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