В период выступления за «Реал» Бэйл получил 22 травмы

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не смог продолжить встречу 17-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:2).

Валлиец получил повреждение на 39-й минуте, и в перерыве был заменен на Иско.

Эта травма стала для футболиста 22-й за время его выступления в мадридском клубе. В 13-ти матчах он уходил с поля досрочно.

Всего из-за повреждений Бэйл пропустил в «Реале» 84 игры.