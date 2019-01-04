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    В период выступления за «Реал» Бэйл получил 22 травмы

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не смог продолжить встречу 17-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:2).

    Валлиец получил повреждение на 39-й минуте, и в перерыве был заменен на Иско.

    Эта травма стала для футболиста 22-й за время его выступления в мадридском клубе. В 13-ти матчах он уходил с поля досрочно.

    Всего из-за повреждений Бэйл пропустил в «Реале» 84 игры.

    • Хавбек перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • В этом сезоне Бэйл провел за мадридцев 23 матча, записав в свой актив 10 голо и пять результативных передач.

    Источник: AS

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