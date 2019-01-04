«Рубин» не взял Джанаева на первый сбор

Азмун уже заканчивал карьеру в сборной Ирана,и вот опять? А про Джанаева-это уже "старость",а не новость,мы её уже обсуждали недели три назад.
«Рубин» сегодня, 4 января, вылетел на зимние сборы в Турцию.
В составе команды на первый сбор в Белек отправились 25 футболистов.
Из-за травм с казанцами не полетели защитники Владимир Гранат и Фeдор Кудряшов, полузащитники Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин и нападающий Александр Бухаров.
Защитник Сесар Навас прибудет в расположение «Рубина» позднее. Форвард Сердар Азмун не будет участвовать в первом сборе из-за выступления за сборную Ирана на Кубке Азии.
Также в составе казанцев не оказалось голкипера Сослана Джанаева. Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в «Урал».