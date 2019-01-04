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    «Рубин» не взял Джанаева на первый сбор

    «Рубин» сегодня, 4 января, вылетел на зимние сборы в Турцию.

    В составе команды на первый сбор в Белек отправились 25 футболистов.

    Из-за травм с казанцами не полетели защитники Владимир Гранат и Фeдор Кудряшов, полузащитники Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин и нападающий Александр Бухаров.

    Защитник Сесар Навас прибудет в расположение «Рубина» позднее. Форвард Сердар Азмун не будет участвовать в первом сборе из-за выступления за сборную Ирана на Кубке Азии.

    Также в составе казанцев не оказалось голкипера Сослана Джанаева. Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в «Урал».

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1669

      Агасфер 16 минут назад

      Азмун уже заканчивал карьеру в сборной Ирана,и вот опять? А про Джанаева-это уже "старость",а не новость,мы её уже обсуждали недели три назад.

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