«Рубин» не взял Джанаева на первый сбор

«Рубин» сегодня, 4 января, вылетел на зимние сборы в Турцию.

В составе команды на первый сбор в Белек отправились 25 футболистов.

Из-за травм с казанцами не полетели защитники Владимир Гранат и Фeдор Кудряшов, полузащитники Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин и нападающий Александр Бухаров.

Защитник Сесар Навас прибудет в расположение «Рубина» позднее. Форвард Сердар Азмун не будет участвовать в первом сборе из-за выступления за сборную Ирана на Кубке Азии.

Также в составе казанцев не оказалось голкипера Сослана Джанаева. Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в «Урал».