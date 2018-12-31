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    «Наполи» проявляет интерес к Лосано. На форварда претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

    «Наполи» следит за выступлениями нападающего ПСВ Ирвинга Лосано.

    Неаполитанцы уже обратились в голландский клуб по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.

    В ПСВ сообщили «Наполи», что мексиканец около 35 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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