«Наполи» проявляет интерес к Лосано. На форварда претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» следит за выступлениями нападающего ПСВ Ирвинга Лосано.

Неаполитанцы уже обратились в голландский клуб по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.

В ПСВ сообщили «Наполи», что мексиканец около 35 миллионов евро.