«Наполи» проявляет интерес к Лосано. На форварда претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» следит за выступлениями нападающего ПСВ Ирвинга Лосано.
Неаполитанцы уже обратились в голландский клуб по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.
В ПСВ сообщили «Наполи», что мексиканец около 35 миллионов евро.
- Лосано перешел в ПСВ из «Пачуки» летом 2017 года.
- Контракт футболиста с клубом из Эйндховена рассчитан до июня 2023 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за ПСВ 27 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.
- По информации СМИ, Лосано интересуются «Милан», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».