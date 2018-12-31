Жиго – о восстановлении: «Все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился радостью от рождения сына и рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразной связки.

– Наш клуб и все спартаковские болельщики поздравляют вас. Как себя чувствуют мама и малыш?

– Спасибо! У моей любимой Лолы и сына все хорошо. Это лучший подарок! Вся семья счастлива и без ума от малыша. В том числе мой старший брат Тони. Он регбист, играет за сборную Франции по регбилигу. По такому случаю специально приехал поздравить нас из Перпиньяна в Арль.

– Как назвали мальчика?

– Наэль. Вес малыша – 3 килограмма 150 граммов, рост – 51 сантиметр.

– Поклонников красно-белых волнует, как ваше колено.

– При такой травме восстановление – это довольно длительный, непростой процесс. Но важно, что все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму.

– Когда увидим вас в Москве?

– Прилечу 7 января, как и вся остальная команда. Хочу как можно скорее вернуться на поле! Пользуясь случаем, поздравляю болельщиков «Спартака» с Новым годом. Спасибо им за поддержку, которую я постоянно ощущаю.