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    Жиго – о восстановлении: «Все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился радостью от рождения сына и рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразной связки.

    – Наш клуб и все спартаковские болельщики поздравляют вас. Как себя чувствуют мама и малыш?

    – Спасибо! У моей любимой Лолы и сына все хорошо. Это лучший подарок! Вся семья счастлива и без ума от малыша. В том числе мой старший брат Тони. Он регбист, играет за сборную Франции по регбилигу. По такому случаю специально приехал поздравить нас из Перпиньяна в Арль.

    – Как назвали мальчика?

    – Наэль. Вес малыша – 3 килограмма 150 граммов, рост – 51 сантиметр.

    – Поклонников красно-белых волнует, как ваше колено.

    – При такой травме восстановление – это довольно длительный, непростой процесс. Но важно, что все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму.

    – Когда увидим вас в Москве?

    – Прилечу 7 января, как и вся остальная команда. Хочу как можно скорее вернуться на поле! Пользуясь случаем, поздравляю болельщиков «Спартака» с Новым годом. Спасибо им за поддержку, которую я постоянно ощущаю.

    • Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года, подписав четырехлетний контракт.
    • Француз получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава 2 сентября в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +330

      JTherry 14 секунд назад

      с прибавлением))) ждем на поле весной

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      Рейтинг: +14855

      oyabun 55 секунд назад

      Получается 4 месяца со дня травмы прошло. Интересно, за последующие пару месяцев успеет восстановиться? Хорошо бы весной уже играл.

      0
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      Рейтинг: +10119

      DVOK68 28 минут назад

      Здравия и сыну и папе!

      0
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      Рейтинг: +44738

      zigbert 1 час назад

      Ждем с нетерпением.

      3
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      Рейтинг: +10987

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ждём! До встречи!

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      Рейтинг: +3510

      piligrim1986 2 часа назад

      поздравлямбы и всем здоровья))))

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