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    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Фулхэм», у Лаказетта 30 голевых действий в 51-м матче

    Встреча 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал»«Фулхэм» завершилась со счетом 4:1.

    В составе хозяев отличились Гранит Джака, Александр Лаказетт, Аарон Рэмзи и Пьер-Эмерик Обамеянг. За гостей забил Абубакар Камара.

    27-летний Лаказетт провел 51-й матч в Премьер-лиги и отметился 30-м голевым действием.

    Команда Унаи Эмери набрала 41 очко и осталась на пятом месте в турнирной таблице. Игроки Клаудио Раньери с 14 баллами – по-прежнему на предпоследней строчке.

    Англия. Премьер-лига. 21-й тур

    Арсенал – Фулхэм – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джака, 25; 2:0 – Лаказетт, 55; 2:1 – Камара, 69; 3:1 – Рэмзи, 79; 4:1 – Обамеянг, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    01.01.2019 19:52
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