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    Ригони, Дриусси и Краневиттер – в сфере интересов «Ривер Плейта»

    «Ривер Плейт» хочет усилиться тремя игроками «Зенита».

    По информации Clarin, клуб из Буэнос-Айреса заинтересован в трансферах полузащитников Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.

    • В настоящее время Ригони выступает за «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. Ранее его агент сообщил, что игрок не вернется в петербургский клуб.
    • Краневиттер и Дриусси уже играли в «Ривер Плейте» в свое время. Оттуда последний и перешел в «Зенит» летом 2017 года.
    • Контракты всех троих игроков «Зенитом» рассчитаны до июня 2021 года.

    Источник: Clarin

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4891

      parevg 4 минуты назад

      Если это правда, пусть уходят, особенно Краневитер, ему не в РПЛ играть, а в футбольную школу сначала походить надо...
      А Ригони вроде как прошлым летом в Италию или Испанию продали.

      0
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      Рейтинг: +363

      Zly 31 минуту назад

      не хватит бабосиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44606

      zigbert 41 минуту назад

      Откровенно ни чем себя не проявили. Для них это будет лучше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4077

      mihail200606 4 часа назад

      Помоему их сдать надо обратно.. Непонятные покупки манчини, как и сам манчини..

      2
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      Рейтинг: +385

      andr2112 4 часа назад

      Конечное, хотелось бы в это верить, но это наверняка утка, А так ы на их место купили б норм. игроков, которым не "пофигу" на команду, в которой играют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +328

      JTherry 4 часа назад

      побежали аргентосы с корабля, тонет кораблик с Невки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2069

      Путник 13 4 часа назад

      Было бы здорово их сплавить ..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5395

      Вомбат 6 часов назад

      Хорошо бы это было правдой. Но думаю, что утка.

      4
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      Рейтинг: +357

      hjvfybcn 6 часов назад

      Всех с новым годом!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +357

      hjvfybcn 6 часов назад

      Где конкурс прогнозов?

      0
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