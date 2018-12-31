Ригони, Дриусси и Краневиттер – в сфере интересов «Ривер Плейта»

Если это правда, пусть уходят, особенно Краневитер, ему не в РПЛ играть, а в футбольную школу сначала походить надо...
А Ригони вроде как прошлым летом в Италию или Испанию продали.
«Ривер Плейт» хочет усилиться тремя игроками «Зенита».
По информации Clarin, клуб из Буэнос-Айреса заинтересован в трансферах полузащитников Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.
- В настоящее время Ригони выступает за «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. Ранее его агент сообщил, что игрок не вернется в петербургский клуб.
- Краневиттер и Дриусси уже играли в «Ривер Плейте» в свое время. Оттуда последний и перешел в «Зенит» летом 2017 года.
- Контракты всех троих игроков «Зенитом» рассчитаны до июня 2021 года.