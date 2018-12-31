Ригони, Дриусси и Краневиттер – в сфере интересов «Ривер Плейта»

«Ривер Плейт» хочет усилиться тремя игроками «Зенита».

По информации Clarin, клуб из Буэнос-Айреса заинтересован в трансферах полузащитников Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.