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    Агент Ригони: «Эмилиано не вернется в «Зенит». Игрок больше не будет выступать за сине-бело-голубых»

    Агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер прокомментировал информацию, что его клиент может зимой вернуться в Россию. Права на аргентинца принадлежат сине-бело-голубым.

    «Ригони не вернeтся в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», – сказал Оллер.

    • В текущем сезоне Ригони провел 12 матчей за черно-синих и забил три мяча.
    • Игроку 25 лет.
    • За «Зенит» хавбек провел 18 матчей в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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