Агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер прокомментировал информацию, что его клиент может зимой вернуться в Россию. Права на аргентинца принадлежат сине-бело-голубым.

«Ригони не вернeтся в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», – сказал Оллер.