Неужели эра Итало-Аргентинцев подходит к концу... кто следующие?
Агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер прокомментировал информацию, что его клиент может зимой вернуться в Россию. Права на аргентинца принадлежат сине-бело-голубым.
«Ригони не вернeтся в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», – сказал Оллер.
- В текущем сезоне Ригони провел 12 матчей за черно-синих и забил три мяча.
- Игроку 25 лет.
- За «Зенит» хавбек провел 18 матчей в РПЛ.