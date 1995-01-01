«МЮ» забил 12 голов в трех матчах АПЛ. Это произошло впервые за семь лет

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче 20 тура АПЛ (4:1). В предыдущих двух турах «МЮ» забил восемь голов:

3:1 в игре 19 тура с «Хаддерсфилдом» (3:1)

5:1 в игре 18 тура с «Кардиффом» (5:1)

За три игры «Манчестер Юнайтед» забил 12 голов. В последний раз такой результат «МЮ» показывал в 2011 году, когда команда Алекса Фергюсона обыграла подряд «КПР» (2:0), «Фулхэм» (5:0) и «Уиган» (5:0).