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    «МЮ» забил 12 голов в трех матчах АПЛ. Это произошло впервые за семь лет

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче 20 тура АПЛ (4:1). В предыдущих двух турах «МЮ» забил восемь голов:

    За три игры «Манчестер Юнайтед» забил 12 голов. В последний раз такой результат «МЮ» показывал в 2011 году, когда команда Алекса Фергюсона обыграла подряд «КПР» (2:0), «Фулхэм» (5:0) и «Уиган» (5:0).

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      DiJock 3 минуты назад

      Немудрено, учитывая, что перестали автобус парковать.

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