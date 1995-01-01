«МЮ» забил 12 голов в трех матчах АПЛ. Это произошло впервые за семь лет

Немудрено, учитывая, что перестали автобус парковать.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче 20 тура АПЛ (4:1). В предыдущих двух турах «МЮ» забил восемь голов:
- 3:1 в игре 19 тура с «Хаддерсфилдом» (3:1)
- 5:1 в игре 18 тура с «Кардиффом» (5:1)
За три игры «Манчестер Юнайтед» забил 12 голов. В последний раз такой результат «МЮ» показывал в 2011 году, когда команда Алекса Фергюсона обыграла подряд «КПР» (2:0), «Фулхэм» (5:0) и «Уиган» (5:0).
- Это были три первые игры Уле-Гуннара Сульшера в клубе.
- «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.
- 18 декабря пост главного тренера покинул Жозе Моуринью.