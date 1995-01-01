АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на второе место. У Зинченко голевой пас

Не без прухи "горожане" выиграли и не поставил арбитр пенальти в их ворота, когда фолил Зинченко. С такой игрой 3 января с "Ливером" им ловить нечего.
«Саутгментон» дома проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Гости набрали 47 очков и поднялись на второе место в таблице, обойдя «Тоттенхэм» (45 очков). «Саутгемптон» с 15 очками идет на 17 строчке.
Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко отдал голевой пас на форварда Серхио Агуэро в эпизоде с третьим голом.
В другом матче «Бернли» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.
Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур
Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Давид Силва, 10; 1:1 – Хейберг, 37; 1:2 – Уорд-Проуз (в свои ворота), 45; 1:3 – Агуэро, 45+3.
Удаление: Хейберг, 85 – нет.
Голы: 1:0 – Вуд, 15; 2:0 – Макнейл, 34.