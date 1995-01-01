АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на второе место. У Зинченко голевой пас

«Саутгментон» дома проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Гости набрали 47 очков и поднялись на второе место в таблице, обойдя «Тоттенхэм» (45 очков). «Саутгемптон» с 15 очками идет на 17 строчке.

Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко отдал голевой пас на форварда Серхио Агуэро в эпизоде с третьим голом.

В другом матче «Бернли» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Давид Силва, 10; 1:1 – Хейберг, 37; 1:2 – Уорд-Проуз (в свои ворота), 45; 1:3 – Агуэро, 45+3.

Удаление: Хейберг, 85 – нет.

Бернли – Вест Хэм – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 15; 2:0 – Макнейл, 34.

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