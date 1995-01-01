Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на второе место. У Зинченко голевой пас

    «Саутгментон» дома проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Гости набрали 47 очков и поднялись на второе место в таблице, обойдя «Тоттенхэм» (45 очков). «Саутгемптон» с 15 очками идет на 17 строчке.

    Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко отдал голевой пас на форварда Серхио Агуэро в эпизоде с третьим голом.

    В другом матче «Бернли» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Давид Силва, 10; 1:1 – Хейберг, 37; 1:2 – Уорд-Проуз (в свои ворота), 45; 1:3 – Агуэро, 45+3.

    Удаление: Хейберг, 85 – нет.

    Бернли – Вест Хэм – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 15; 2:0 – Макнейл, 34.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42099

      Рубик Докоян 36 минут назад

      Не без прухи "горожане" выиграли и не поставил арбитр пенальти в их ворота, когда фолил Зинченко. С такой игрой 3 января с "Ливером" им ловить нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4699

      Cules2013 37 минут назад

      вот и минус 3 очка от Ливерпуля

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru