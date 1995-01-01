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    Кейн забил 13-й гол в АПЛ и догнал Обамеянга в списке бомбардиров

    «Тоттенхэм» принимает «Вулверхэмптон» в рамках 20-го тура чемпионата Англии (1:0, 44-я минута).

    На 22-й минуте счет открыл нападающий Гарри Кейн. Для него мяч стал 13-м в текущем сезоне Премьер-лиги. По этому показателю он догнал форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, прежде возглавлявшего список.

    Ранее Кейн получил орден кавалера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018. Напомним, англичане заняли 4-е место, а 25-летний игрок с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Главный тренер команды «трех львов» Гарет Саутгейт получил звание офицера.

    Следить за событиями встречи на «Уэмбли» можно здесь.

    В 20:30 по московскому времени «Арсенал» Обамеянга примет «Ливерпуль».

    Источник: Бомбардир

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