Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.

Англичане заняли четвертое место на турнире. В своем первом за 28 лет полуфинале чемпионата мира сборная «трех львов» уступила хорватам (1:2), а в матче за третье место – бельгийцам (0:2).

Автор шести голов и обладатель «Золотой бутсы» турнира Гарри Кейн получил звание кавалера.

Офицер – четвертое по рангу звание из пяти, кавалер – пятое.