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    Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.

    Англичане заняли четвертое место на турнире. В своем первом за 28 лет полуфинале чемпионата мира сборная «трех львов» уступила хорватам (1:2), а в матче за третье место – бельгийцам (0:2).

    Автор шести голов и обладатель «Золотой бутсы» турнира Гарри Кейн получил звание кавалера.

    Офицер – четвертое по рангу звание из пяти, кавалер – пятое.

    Источник: Independent.ie

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +933

      Бомбардиръ 1 час назад

      Англичанам просто повезло с турнирным раскладом, и даже специально слили матч бельгийцам ради нужного им расклада. Так им орден за хитрожопость)

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