Англичанам просто повезло с турнирным раскладом, и даже специально слили матч бельгийцам ради нужного им расклада. Так им орден за хитрожопость)
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Англичане заняли четвертое место на турнире. В своем первом за 28 лет полуфинале чемпионата мира сборная «трех львов» уступила хорватам (1:2), а в матче за третье место – бельгийцам (0:2).
Автор шести голов и обладатель «Золотой бутсы» турнира Гарри Кейн получил звание кавалера.
Офицер – четвертое по рангу звание из пяти, кавалер – пятое.