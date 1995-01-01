Сафонов: «Скорее ЦСКА вернет Головина, чем «Спартак» Промеса»

Футбольный агент Алексей Сафонов сомневается в том, что полузащитник «Севильи» Квинси Промес перейдет в «Спартак».

Ранее СМИ сообщили, что голландец может вернуться в московский клуб, из которого перебрался в Испанию летом этого года за 20 миллионов евро.

«Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Это было, есть и будет. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Тем более учитывая менеджмент «Спартака». Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем «Спартак» – Промеса.

Для «Спартака» это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. А как это на самом деле, черт его знает. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли «цыганским конем», потому что он уходил и возвращался. Другой пример – Думбия, которого продали за хорошие деньги итальянской «Роме», а потом вернули, и он помог чемпионами стать.

Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю», – сказал Сафонов.