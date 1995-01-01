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    Сафонов: «Скорее ЦСКА вернет Головина, чем «Спартак» Промеса»

    Футбольный агент Алексей Сафонов сомневается в том, что полузащитник «Севильи» Квинси Промес перейдет в «Спартак».

    Ранее СМИ сообщили, что голландец может вернуться в московский клуб, из которого перебрался в Испанию летом этого года за 20 миллионов евро.

    «Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Это было, есть и будет. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Тем более учитывая менеджмент «Спартака». Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем «Спартак» – Промеса.

    Для «Спартака» это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. А как это на самом деле, черт его знает. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли «цыганским конем», потому что он уходил и возвращался. Другой пример – Думбия, которого продали за хорошие деньги итальянской «Роме», а потом вернули, и он помог чемпионами стать.

    Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю», – сказал Сафонов.

    • Контракт Промеса с «Севильей» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за испанскую команду 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Телеканал «360»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2219

      Спартач80 39 минут назад

      Для нас конечно лучше,чтобы Антоха вернулся.Ну а для Антохи конечно лучше остаться и доказать свою состоятельность.

      0
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      Рейтинг: +4838

      parevg 1 час назад

      Вообще-то прошло всего пол года, то есть время на адаптацию к новой стране, к новым партнерам, к другому стилю игры .
      В спартаке он был звездой, а в Севилье, один из...
      Думаю весной он заиграет.

      0
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      Рейтинг: +3975

      hevbn 28 1 час назад

      В принципе во всем согласен с Сафоновым , тем более что Квинси потихоньку начал адаптироваться в новой команде , это выражается в том ,что он всё больше и больше играет в последних матчах . А то что он не забивает и не отдаёт , то думаю его рано или поздно "прорвёт" , здесь главное чтобы тренер в него верил.

      0
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      Рейтинг: +330

      frizom 1 час назад

      Промесу рано покидать Севилью. Уверен все его лучшие матчи там впереди. Просто конкуренция сильная. А Спартак найдет себе еще нового лидера

      1
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      Рейтинг: +10908

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Головина не надо, всё у него там сложится со временем. А вот Промеса лучше вернуть, раз запил парень.

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