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    • Вида может уйти из «Бешикташа» и стать одноклубником Головина

    Вида может уйти из «Бешикташа» и стать одноклубником Головина

    Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может перейти в «Монако». Об этом сообщает Le Parisien.

    По данным источника, французский клуб рассчитывает усилиться в период зимнего трансферного окна. После 18-ти туров чемпионата Франции команда Тьерри Анри занимает 19-е место в турнирной таблице.

    Стороны уже провели переговоры касаемо трансфера 29-летнего защитника сборной Хорватии.

    Также известно об интересе к Виде со стороны «Вест Хэма», «Эвертона» и «Ливерпуля».

    Вида пополнил состав турецкого клуба в январе, перейдя из киевского «Динамо» бесплатно. В текущем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

    В июле игрок стал вице-чемпионом мира в составе национальной команды, проиграв французам в финале ЧМ-2018.

    Напомним, в июле состав «Монако» пополнил полузащитник Александр Головин. ЦСКА заработал на сделке 30 миллионов евро.

    Источник: Le Parisien

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    26.12.2018 01:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 декабря 2018, 04:42

      Вида - это Дзюба № 2. Оба выстрелили на ЧМ и стали героями нации, а щас играют на своем обычном уровне, ничем не выделяясь среди обычных футболеров.

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