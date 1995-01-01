Черчесов: «Сейчас не вижу смысла уходить в клуб. Клубы тоже могут на меня не смотреть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нежелании менять работу в национальной команде на клуб.

«Чтобы это случилось, чтобы позвали на работу [в клуб], нужна почва. А если ты такой почвы не даешь… Я как работал в сборной, так и работаю. И не сомневался, что надо продолжать.

Если со стороны наблюдают, что у тебя нет какой-то двоякости, то к тебе и не обращаются. А если ты даешь понять, что все реально, тогда поступают звонки.

Готовность работать в сборной у меня есть. На сегодняшний день нет смысла мне посматривать на сторону, как, наверное, нет смысла и на меня посматривать. Была бы другая ситуация – с обеих сторон были бы какие-то движения», – сказал в интервью официальному YouTube-каналу сборной России Черчесов.