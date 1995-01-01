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    Черчесов: «Сейчас не вижу смысла уходить в клуб. Клубы тоже могут на меня не смотреть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нежелании менять работу в национальной команде на клуб.

    «Чтобы это случилось, чтобы позвали на работу [в клуб], нужна почва. А если ты такой почвы не даешь… Я как работал в сборной, так и работаю. И не сомневался, что надо продолжать.

    Если со стороны наблюдают, что у тебя нет какой-то двоякости, то к тебе и не обращаются. А если ты даешь понять, что все реально, тогда поступают звонки.

    Готовность работать в сборной у меня есть. На сегодняшний день нет смысла мне посматривать на сторону, как, наверное, нет смысла и на меня посматривать. Была бы другая ситуация – с обеих сторон были бы какие-то движения», – сказал в интервью официальному YouTube-каналу сборной России Черчесов.

    • Специалист возглавил национальную российскую команду в августе 2016 года и дошел с ней до четвертьфинала ЧМ-2018.
    • В своей карьере Черчесов возглавлял такие клубы, как «Ваккер», «Спартак», сочинская «Жемчужина», «Ахмат», «Амкар», московское «Динамо» и варшавская «Легия».

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1650

      AtticusFinch 18 минут назад

      Этого человека даже тренером смешно называть - не то что вратарём))

      0
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      Рейтинг: +442

      Вот оно чё Михалыч 20 минут назад

      Мдяяяа....Ну нетути тута никакой почвы.И он эту самую почву не дает.И двоякости нетути тута. И троякости тожа. Опять же со стороны нихто и не смотрит. И он не смотрит налево... да и направо не смотрит.Вот и нету смысла на него посматривать.Да и со смыслом чо на него смотреть. Он же даёт понять что все нереально.Какие тута растудыть тудыть звонки ? Какие к едрени фени какие-то движения ?

      0
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      Рейтинг: +475

      zritelx 43 минуты назад

      Ну Вы блин даете- а мы и не знали , что очередь выстроилась, Мауриньо отдыхает.

      1
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      Рейтинг: +10848

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Без понтов прямо никак!

      3
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      Рейтинг: +85

      латунный сепаратист 47 минут назад

      ты не кому не нужен

      1
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    • ...
      Рейтинг: +261

      Красный май 1 час назад

      Под "почвой" он очень жирный контрактг понимает, надо полагать?

      5
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      Рейтинг: +1612

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Кому ты нужен???

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