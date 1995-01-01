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    Чернышов – о скандале с бромантаном в «Спартаке»: «Предлагал провести расследование. Но виноватым назначили меня, и все с этим согласились»

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о скандале с применением некоторыми футболистами красно-белых запрещенного препарата бромантана.

    Специалист возглавлял московский клуб с июня по сентябрь 2003 года. В ноябре 2004 года после матчей сборной России в плей-офф квалификации Евро-2004 с Уэльсом полузащитник «Спартака» Егор Титов сдал положительный допинг-тест на бромантан. В результате чего был дисквалифицирован на один год.

    Позже бывшие игроки москвичей Максим Деменко и Владислав Ващук вместе с физиотерапевтом Артемом Катулиным обвинили помощника последнего Анатолия Щукина, который якобы действовал от имени Чернышова, в том, что он давал запрещенный препарат футболистам.

    – У вас репутация человека, «накормившего» Егора Титова бромантаном. Вы готовы рассказать, что тогда произошло?

    – Я готов рассказать. Ну как молодой тренер, которому 34 года, может прийти в команду и раздать какие-то таблетки ведущим игрокам? Представьте, как это воспримет футболист. Я сам был футболистом, и ни один доктор не мог дать мне таблетку, не рассказав, что это такое. И это решение игрока – принимать таблетку или нет. Мне всегда говорят: «Ну скажи – кто? Скажи, кто это сделал?»

    Сейчас мы можем говорить все что угодно. Легче всего свалить вину на молодого тренера, который уходит. «Мы не виноваты – виноват он». Если все так, как говорят, я задаю вопрос: на тот момент в молодежной и взрослой сборных России проводился допинг-контроль; почему тогда у игроков молодежной сборной из «Спартака» – Павлюченко, Павленко, Белозерова – не выявили допинг?

    – А должны были?

    – Если допинг в «Спартаке» применялся целенаправленно, то тесты игроков молодежки дали бы положительный результат. Почему только у опытных игроков, Ковтуна и Титова, обнаружился препарат?

    – Вы чувствуете вину?

    – Если бы я чувствовал себя виноватым, то ни с кем бы не общался. Просил бы не поднимать эту тему. Я не видел, чтобы кто-то кому-то давал препараты. И голословно не хочу никого обвинять. Ведь это легче всего – назначить виноватого. Хорошо, что подставили под удар меня. Я это принял и с этим живу. Еще один важный момент. Неужели Колосков оставил бы меня в молодежной сборной, если б я был замешан в этом деле? Более того, я хотел уйти. Но Вячеслав Иванович меня вызвал, убедил продолжить работу. Вы знаете, кто такой Колосков и какой информацией он владеет. Неужели он бы оставил меня работать, будь я виновен в таком скандале?

    – Вы сказали, что можно обвинить одного, другого человека. Не осталось доказательств, чтобы разобраться, кто виноват?

    – Конечно нет. А огульно обвинять я не могу. Кого? Например, двух докторов? А может, игроки решили принимать препараты самостоятельно? У меня есть предположения, но озвучивать я их не хочу, потому что я не видел и не знаю точно. Я предлагал несколько раз: «Давайте проведем расследование, пойдет в прокуратуру, в следственный комитет». Но все так и осталось на уровне слухов. В итоге назначили виноватым молодого тренера, и все с этим согласились.

    Следующий момент. Потом на пост президента пришел Виталий Мутко. И вы знаете, какой информацией он обладает. Ситуация такая же, как с Колосковым. Если я был замешан — он бы не оставил меня работать в молодежной сборной. А это было бы легко — он поменял тренера национальной сборной, можно было бы поменять и тренера «молодежки». Но он этого не сделал. Значит, у этих людей есть информация о том, что Чернышов не виновен.

    – Может, замешан кто-то неприкасаемый, тот, чье имя нельзя назвать, раз футбольные чиновники не посчитали вас виноватым?

    – Все возможно. Но мы можем только догадываться. Излагать версии, рассуждать, но уже никто не узнает правду, поскольку это дело недоказуемое. Если только тот, кто виновен, не признается.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2366

      momwig_ 19 минут назад

      Вы смотрите откуда звук пошел... Оно конечно - теперь можно всё что хошь придумывать. Сразу-то после событий забился под камень - и не слышно и не видно было.

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      Рейтинг: +16528

      Mister Fiks 25 минут назад

      Продолжаем нагнетать обстановку - вторая за 2 часа статья. Посыл понятен - в России нет чистых спортсменов, или конченные наркоманы, или допингозависимые. Россияне, вам пытаются внушить, что вы тухлая не на что не способная нация и вы скоро в это начнете верить, как немцы, которым внушили чувство вины. Не ведитесь на это, вы Великий народ и у вас были и будут Великие спортсмены! А проблемы с допингом есть у всех, просто одним можно, а другим нет.

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      Рейтинг: +1866

      RotBerg 37 минут назад

      А пятно бромонтановое навеки вошло в историю))

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      Рейтинг: +861

      Харченко 42 минуты назад

      Ни о чем. Нужно спросить у Титова, может что-то расскажет.

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