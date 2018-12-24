Анчелотти назвал тренеров, у которых хотел бы чему-то научиться

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти назвал тренеров, у которых хотел бы взять что-то новое для себя.

«У кого из современных тренеров я бы хотел поучиться? У тех, которых я мало знаю. Я бы назвал, Клоппа или Покеттино. Потому что все уже знают, как работают Аллегри, Симеоне, Спаллетти и Гвардиола.

Всегда интересно посмотреть, как ведет себя тот или иной тренер, но копирование в нашем деле невозможно. Никто не покажет своих секретов», – цитирует тренера «Наполи» Tuttomercatoweb.