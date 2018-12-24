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    Анчелотти назвал тренеров, у которых хотел бы чему-то научиться

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти назвал тренеров, у которых хотел бы взять что-то новое для себя.

    «У кого из современных тренеров я бы хотел поучиться? У тех, которых я мало знаю. Я бы назвал, Клоппа или Покеттино. Потому что все уже знают, как работают Аллегри, Симеоне, Спаллетти и Гвардиола.

    Всегда интересно посмотреть, как ведет себя тот или иной тренер, но копирование в нашем деле невозможно. Никто не покажет своих секретов», – цитирует тренера «Наполи» Tuttomercatoweb.

    • За свою тренерскую карьеру Анчелотти с различными клубами выиграл чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
    • Трижды победил в Лиге чемпионов, три раза – в Суперкубке УЕФА, дважды – в клубном чемпионате мира.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    24.12.2018 23:12
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