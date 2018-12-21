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    Червиченко: «Айртон? У «Спартака» очень много непонятных трансферов, обогащающих всех, кроме команды»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает правильным решение московского клуба расстаться с несколькими возрастными футболистами, информация о котором появилась сегодня в СМИ.

    Он прокомментировал приобретение у «Флуминенсе» 21-летнего бразильского защитника Айртона Лукаса.

    «Спартак» приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад – играть своими игроками, которые как можно моложе. Логика в этом есть. Ни Боккетти, ни другие возрастные игроки не дают скорости, а сейчас без нее никуда. Физиология берет верх и игроки, которым уже под тридцать подсаживаются к концу матча и пропускают абсолютно нелепые мячи от более быстрых молодых ребят соперников.

    Джано не такой великовозрастный. Но у него не заладилось. Нужно было оставить его в «Ростове», тогда бы его карьера развивалась бы лучше. Боккетти отыграл прекрасную карьеру. Логично, что он должен ее завершить. Самедов тоже много и полезно отыграл. Но уже пришло время для ухода. Трансфер Попова я вообще не понимал. Забивали линию одноплановыми игроками. Он должен был покинуть команду в начале этого сезона. Наверное, это относится и к Комбарову с Глушаковым.

    Если «Спартак» взял вектор на омоложение, то это правильно. Делать это надо не летом, а сейчас.

    Трансфер Айртона? У «Спартака» очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды. На мой взгляд, это – очередная глупость.

    Что касается чемпионства – надеяться, конечно, еще можно. Но это будет лучше, чем любой фантастический роман. Думаю, шансы предпочтительнее у «Краснодара» и «Зенита», но питерцам, наверное, тоже надо с кем-то расстаться», – сказал Червиченко.

    Источник: Sport24

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    21.12.2018 18:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10789

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Опять этот бред про возраст. Визжали от восторга, когда в воротах появился Максименко, и каков результат? Должен быть баланс.*** А для этого нужен тренер с мозгами.

      1
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      Рейтинг: +1435

      александр п > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Играть должны сильнейшие, при совке модно было говорить,что молодёжь нужно вводить.Но на то были причины,с квартирами были проблемы и считалось ,что свой воспитанник будет более мотивирован,т.к. особых материальных стимулов не было.

      0
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      Рейтинг: +820

      Харченко 5 часов назад

      Где-то Червиченко прав.
      "Спартаку" сейчас дыры латать нужно, а не игроков "на вырост" покупать.

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      Рейтинг: +4513

      Т34 > Харченко 5 часов назад

      Кем дыры латать Спартаку, по твоему мнению, если не покупать игроков? Лукас игрок на вырост? В двадцать один год в европейских топ-клубах, я не говорю уже о южноамериканском футболе, футболисты феерят не хуже опытных игроков. В Спартак Промес пришел в таком же возрасте. Это у нас на вырост от 21 до 26 лет. Все подают надежды, которые так и остаются надеждами. В чем прав Червиченко, только лишь в том, что надо избавляться от возрастных игроков. Это и без него все знают. А дальше, как всегда словесный понос с желчью.

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      Рейтинг: +4513

      Т34 6 часов назад

      Летом 2003 года, после заявления главного тренера Олега Романцева, о том, что Червиченко недостаточно уделяет время команде, советом директоров клуба было объявлено о вотуме недоверия Романцеву и тренер был уволен. После этого в клубе начался массовый приход легионеров и игроков разнообразных команд, в одно время в клубе числилось 60 футболистов, также часто были тренерские отставки,. Причем ни одна покупка игрока, ни одна тренерская отставка не осуществлялась без утверждения Червиченко. Возмущенные тем состоянием команды болельщики, в адрес Червиченко, вывесили лозунг: "ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - РОСТОВ!"
      И вот это чмо делает свои выводы о том, что делать Спартаку и как ему жить. Он говорит, что у Спартака много непонятных трансферов, которые обогащают всех кроме команды. Оно так и есть, потому что дело этого гнойного президента Спартака Червиченко, до сих пор живет и процветает в управленческом руководстве. У Спартака много врагов, но самые страшные это те, которые сидят внутри и разные "бывшие", от президентов и до "стимулированных" ветеранов.

      1
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      Рейтинг: +287

      ssspartak 7 часов назад

      Уважающий себя футбольный портал не должен пиарить мнения людей явно негативных для футбола. Ну кто такой этот Червиченко для Спартака? А вообще для футбола?? Всё таки должна быть некая профессиональная цензура. Раньше через каждые три новости слова Бубнова были, слава богу теперь как то без него вроде.

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      Рейтинг: +39

      endorfin 7 часов назад

      Червиченко заруинил Спартак и больше ничего не запомнился.
      У него понимания в футболе меньше, чем у рядовых комментаторов на этом сайте.
      Вопрос: почему у него берут интервью и вообще интересуются его мнением?

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      Рейтинг: +5984

      vm777 7 часов назад

      «Спартак» приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад – играть своими игроками, которые как можно моложе.
      _____________
      И кто же для вас свои? Баги, Фло или Луизао?)))

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