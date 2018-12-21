Червиченко: «Айртон? У «Спартака» очень много непонятных трансферов, обогащающих всех, кроме команды»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает правильным решение московского клуба расстаться с несколькими возрастными футболистами, информация о котором появилась сегодня в СМИ.

Он прокомментировал приобретение у «Флуминенсе» 21-летнего бразильского защитника Айртона Лукаса.

«Спартак» приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад – играть своими игроками, которые как можно моложе. Логика в этом есть. Ни Боккетти, ни другие возрастные игроки не дают скорости, а сейчас без нее никуда. Физиология берет верх и игроки, которым уже под тридцать подсаживаются к концу матча и пропускают абсолютно нелепые мячи от более быстрых молодых ребят соперников.

Джано не такой великовозрастный. Но у него не заладилось. Нужно было оставить его в «Ростове», тогда бы его карьера развивалась бы лучше. Боккетти отыграл прекрасную карьеру. Логично, что он должен ее завершить. Самедов тоже много и полезно отыграл. Но уже пришло время для ухода. Трансфер Попова я вообще не понимал. Забивали линию одноплановыми игроками. Он должен был покинуть команду в начале этого сезона. Наверное, это относится и к Комбарову с Глушаковым.

Если «Спартак» взял вектор на омоложение, то это правильно. Делать это надо не летом, а сейчас.

Трансфер Айртона? У «Спартака» очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды. На мой взгляд, это – очередная глупость.

Что касается чемпионства – надеяться, конечно, еще можно. Но это будет лучше, чем любой фантастический роман. Думаю, шансы предпочтительнее у «Краснодара» и «Зенита», но питерцам, наверное, тоже надо с кем-то расстаться», – сказал Червиченко.