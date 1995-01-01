Sport inside: «Спартак» сказал Боккетти, Самедову, Попову и Джано искать новые клубы

Не пропадут....запрыгнут в автобус, таких много в РПЛ...
«Спартак» зимой могут покинуть четыре футболиста. Руководство москвичей сообщило защитнику Сальваторе Боккетти и полузащитникам Александру Самедову, Ивелину Попов и Джано чтобы они искали себе новые команды.
«Накануне «Спартак» отправил уведомления четырeм игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно. Адресаты – Боккетти, Самедов, Попов и Ананидзе», – сообщает Sport inside.
Джано выступает за «Спартак» с 2009 года, Боккетти – с 2013, Попов – с 2015, Самедов – с 2017.
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