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    Sport inside: «Спартак» сказал Боккетти, Самедову, Попову и Джано искать новые клубы

    «Спартак» зимой могут покинуть четыре футболиста. Руководство москвичей сообщило защитнику Сальваторе Боккетти и полузащитникам Александру Самедову, Ивелину Попов и Джано чтобы они искали себе новые команды.

    «Накануне «Спартак» отправил уведомления четырeм игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно. Адресаты – Боккетти, Самедов, Попов и Ананидзе», – сообщает Sport inside.

    Джано выступает за «Спартак» с 2009 года, Боккетти – с 2013, Попов – с 2015, Самедов – с 2017.

    Источник: Sport inside

    Sport inside – анонимный аккаунт в твиттере, в описание которого сказано: только проверенные новости спорта из самых достоверных источников. Создан в мае 2013 года. Количество подписчиков - более 13 тысяч, среди которых владелец "Краснодара" Сергей Галицкий и многие спортивные журналисты.

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5171

      a-rakhmatov 6 минут назад

      Не пропадут....запрыгнут в автобус, таких много в РПЛ...

      0
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      Рейтинг: +33

      fil 517 16 минут назад

      Джано жалко. При таком таланте - такие проблемы со здоровьем!? Будь по другому мог бы стать классным игроком.

      1
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      Рейтинг: +551

      тётя ASYA 17 минут назад

      Рожа,Пяткович,Навесов и Глушак ! Им нужно искать новое место

      0
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      Рейтинг: +3824

      subbotaspartak 18 минут назад

      Самеда и Джано 200 процентов,
      При любых моментах.

      0
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      Рейтинг: +716

      zabvo9406 20 минут назад

      Совершенно верно, абсолютно!!! За исключением - пополнить список Глушаковым, Комбаровым и Ещенко!!!

      0
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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      Можно было не 4-м а 8-и как минимум сделать подобные уведомления, но лиха беда начало...

      0
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      Рейтинг: +583

      Рубинище 36 минут назад

      Первые здравые решения, за последние время..ждем продолжения. Место этих 4х пассажиров можно одного суперовского подыскать..

      0
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      Рейтинг: +118

      VVS1985 44 минуты назад

      Джано нужно оставить...пасы кто будет Зе Луишу отдавать?? Комбаров что-ли??

      2
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      Рейтинг: +238

      SanInstructor 45 минут назад

      Желтуха

      0
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      Рейтинг: +512

      спартач-тверь 48 минут назад

      Маловато будет!!!

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