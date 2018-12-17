Феллер: «Краснодар» – опасный соперник. Они набрали равное количество очков с «Севильей»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился мнением о «Краснодаре» – сопернике немецкого клуба по 1/8 финала Лиги Европы.

«Краснодар» – опасный соперник. Один факт, что в группе они набрали равное количество очков с «Севильей», уже говорит о многом.

Тем не менее, наша цель – выход в следующий раунд», – цитирует чемпиона мира-1990 клубный твиттер.

Напомним, в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы «быки» уступили «Севилье» со счетом 0:3. В случае победы «Стандарда» над «Акхисар Беледиеоспора» (0:0) в параллельном матче в плей-офф вышел бы бельгийский клуб.

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