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    Феллер: «Краснодар» – опасный соперник. Они набрали равное количество очков с «Севильей»

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился мнением о «Краснодаре» – сопернике немецкого клуба по 1/8 финала Лиги Европы.

    «Краснодар» – опасный соперник. Один факт, что в группе они набрали равное количество очков с «Севильей», уже говорит о многом.

    Тем не менее, наша цель – выход в следующий раунд», – цитирует чемпиона мира-1990 клубный твиттер.

    Напомним, в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы «быки» уступили «Севилье» со счетом 0:3. В случае победы «Стандарда» над «Акхисар Беледиеоспора» (0:0) в параллельном матче в плей-офф вышел бы бельгийский клуб.

    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

    Источник: Твиттер «Байера»

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    17.12.2018 23:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet 5 часов назад

      они так говорят будто достижение с акхисаром 6 очков набрать было, если бы не теряли с льежем могли спокойно первое занять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41693

      zigbert 5 часов назад

      Руди с уважением относится к Краснодару. Конечно цель для себя они поставили ,но мы будем болеть за наших.

      1
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      Рейтинг: +201

      Hoahin 13 часов назад

      Команды по силе равны, все решит упорство и удача

      2
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      Рейтинг: +3446

      _Marqella_ 14 часов назад

      У Байера нет шансов, Краснодар их раздавит...Объективно Краснодар сильнее...))

      1
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      Рейтинг: +1822

      himik2-62 > _Marqella_ 14 часов назад

      мамай усилит быков весной

      1
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      Рейтинг: +3446

      _Marqella_ > himik2-62 14 часов назад

      Галицкий вроде с ним расстался....Я только ЗА усиление!!!

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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet > _Marqella_ 5 часов назад

      галицкий? в питерских новостях?

      0
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      Рейтинг: +2161

      zatonn 15 часов назад

      Ну, Руди зря не скажет. Хотя, если честно, да простят меня российские болельщики, у Леверкузена шансов больше.

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