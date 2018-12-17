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    Луческу: «Зенит» – фаворит в матчах с «Фенербахче»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает, что у «Зенита» есть хорошие шансы пройти «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Румынский специалист возглавлял петербургский клуб в сезоне-2016/17.

    «В паре «Зенит» – «Фенербахче» фаворитом вижу петербургский клуб. «Фенербахче» сейчас испытывает проблемы, он потерял несколько очков в чемпионате, есть прессинг со стороны болельщиков. Клуб недавно сменил тренера, лишился пары ключевых футболистов. Но у турок будет небольшое преимущество, ведь они перед матчами с «Зенитом» проведут несколько игр национального чемпионата, а, следовательно, будут в неплохой форме.

    «Зенит» сдал под конец года, но меня это не удивило. Команда просто не может физически выступать в трех турнирах одинаково успешно. У питерцев есть возрастные игроки, особенно в обороне, я имею в виду Анюкова и Ивановича. Это нормально, что играть по три матча в неделю для них тяжело. Семак работает очень хорошо, и, если зимой клуб поможет ему усилить состав двумя-тремя игроками, питерцы продолжат побеждать в национальном чемпионате и Лиге Европы», – сказал Луческу.

    Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится 12 февраля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 числа.

    Источник: Sport24

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    17.12.2018 17:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      smersh45 18 часов назад

      поживём увидим

      0
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      Рейтинг: +259

      Аден 18 часов назад

      Фенер сейчас испытывает финансовые трудности, так что *помощь*, за проход зениты в следующий раунд ле, будет для Фенера очень кстати.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 20 часов назад

      Да, загадывать сейчас об этом противостоянии ,рано.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3933

      mihail200606 20 часов назад

      Ну если прям щас,то сомневаюсь.. А к весне еще 100раз все поменяется..посмотрим

      1
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      Рейтинг: +8383

      афоня72 21 час назад

      Столько ещё воды утечёт..

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