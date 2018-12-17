Луческу: «Зенит» – фаворит в матчах с «Фенербахче»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает, что у «Зенита» есть хорошие шансы пройти «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Румынский специалист возглавлял петербургский клуб в сезоне-2016/17.

«В паре «Зенит» – «Фенербахче» фаворитом вижу петербургский клуб. «Фенербахче» сейчас испытывает проблемы, он потерял несколько очков в чемпионате, есть прессинг со стороны болельщиков. Клуб недавно сменил тренера, лишился пары ключевых футболистов. Но у турок будет небольшое преимущество, ведь они перед матчами с «Зенитом» проведут несколько игр национального чемпионата, а, следовательно, будут в неплохой форме.

«Зенит» сдал под конец года, но меня это не удивило. Команда просто не может физически выступать в трех турнирах одинаково успешно. У питерцев есть возрастные игроки, особенно в обороне, я имею в виду Анюкова и Ивановича. Это нормально, что играть по три матча в неделю для них тяжело. Семак работает очень хорошо, и, если зимой клуб поможет ему усилить состав двумя-тремя игроками, питерцы продолжат побеждать в национальном чемпионате и Лиге Европы», – сказал Луческу.

Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится 12 февраля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 числа.